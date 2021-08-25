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«Матрица-4» вернется к истокам. Первые зрители тизера пересказали сюжет

На CinemaCon показали первый трейлер четвертого фильма «Матрица». В Сеть он пока не выложен, и неизвестно, появится ли там вообще. Как сообщил 24 августа Deadline, первые зрители узнали не только название нового фильма, но и детали сюжета.

Фильм будет называться The Matrix: Resurrections («Матрица: Воскрешения»), и сюжетно он близок к первой картине. Нео в исполнении Киану Ривза опять проваливается в цифровую матрицу, как в фильме 1999 года. Дело происходит в Сан-Франциско будущего. Герой беседует со своим психоаналитиком, спрашивая того: «Я сумасшедший?» «Мы здесь не употребляем это слово», — отвечает врач в исполнении Нила Патрика Харриса («Как я встретил вашу маму»). В кафе Нео встречает Тринити (Кэри-Энн Мосс), и становится ясно, что герои ничего не помнят. Она спрашивает его: «Мы раньше встречались?» Далее зритель видит раковину, наполненную синими пилюлями. А Морфеус предлагает постаревшему Нео красную пилюлю, говоря, что «время — лететь».

Фильм, снятый Ланой Вачовски, должен выйти на экраны 22 декабря.

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