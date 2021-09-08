Комик Соболев заплатит за шутку в адрес юриста из Тольятти. Суд оценил моральные страдания в 100 тысяч рублей вместо 84 миллионов

Петроградский районный суд Петербурга частично удовлетворил требования юриста из Тольятти Леонида Тарантова к стендаперу Илье Соболеву. За шутку о нетрадиционной сексуальной ориентации до того незнакомого ему человека он заплатит 100 тысяч рублей.



Как сообщает 8 сентября объединенная пресс-служба городских судов Петербурга, адвокат Соболева Антон Стружков на заседании в среду предложил истцу заключить мировое соглашение. Как он объяснил, представители комика не смогли связаться с представителями его оппонента ранее, чтобы обсудить возможность заключения соглашения.



Суд объявил 15-минутный перерыв, чтобы стороны обсудили предложенные ответчиком условия. Однако перерыв закончился досрочно. Истец нашел их неприемлемыми для себя.



Представитель истца отметил, что в ролике Соболева до сих пор используется изображение Тарантова, на что тот не давал разрешения. Адвокат комика сообщил о готовности его подзащитного в любой момент замазать фотографию, которая показывается на экране 4 секунды. По его мнению, требование о полном удалении программы необоснованно.



На вопрос суда, почему изображение все еще демонстрируется, Стружков сообщил, что ответчик уберет его, «если истец умерит свои аппетиты». «Мы считаем, что истец нас шантажирует астрономической суммой», — заявил представитель защиты комика.



Суд удовлетворил требования Тарантова частично, взыскав с Соболева вместо 84 миллионов 100 тысяч рублей. Блогер обязан удалить ролик с оскорбившей юриста шуткой.



Программа Соболева «Можно ваш телефончик?» была придумана в 2018 году. Правила шоу следующие: ведущий забирает телефон участника и распоряжается им по своему усмотрению. Участник может остановить ведущего в любой момент. В 2019 году участник программы по имени Николай Иванов дал контакт Леонида Соболеву. Тот отправил аудиосообщение с текстом: «Почему о том, что ты *** (нетрадиционной сексуальной ориентации. — Прим. ред.), я узнаю в последнюю очередь?»



Адресат посчитал шутку оскорбительной, заявил, что она повредила его репутации юриста, и потребовал выплатить 84 443 400 рублей компенсации. В суде адвокат Соболева обращал внимание на то, что его подзащитный незнаком с Тарантовым и полученное им сообщение было записано и отправлено самим участником программы, который был привлечен к делу в качестве третьего лица.

