Генпрокуратура взяла на особый контроль дело об убийстве девочек в Кемеровской области

Расследование уголовного дела об убийстве двух девочек в городе Киселевске Кемеровской области взято Генпрокуратурой РФ на особый контроль. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба ведомства.
«По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова взято на особый контроль расследование уголовного дела по факту убийства двух малолетних девочек в г. Киселевске Кемеровской области», — говорится в сообщении.
Девочки ушли на уроки 6 сентября в восемь часов утра и к вечеру не вернулись домой. По тревоге подняли весь личный состав органов внутренних дел, к поиску подключились волонтёры. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. Предполагаемый убийца попал с детьми на видео с камер в магазине. Он покупал девочкам сладости.
Подозреваемого задержали во вторник. Мужчина признался и показал место, где спрятал тела. Фигурант уже был ранее судим за преступление против половой неприкосновенности детей. Как удалось установить следователям, 41-летний житель города Мыски в апреле 2009 года был осужден на 10 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетним. Он вышел из колонии в апреле 2019 года и был поставлен на административный надзор. Мужчина должен был соблюдать ограничения до 2027 года, однако он переехал на постоянное место жительства в другой город и на учет в органы профилактики поставлен не был. СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов профилактики.
Следствие также проверит обстановку в семье погибших девочек.