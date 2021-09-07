Генпрокуратура взяла на особый контроль дело об убийстве девочек в Кемеровской области

Расследование уголовного дела об убийстве двух девочек в городе Киселевске Кемеровской области взято Генпрокуратурой РФ на особый контроль. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба ведомства.



«По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова взято на особый контроль расследование уголовного дела по факту убийства двух малолетних девочек в г. Киселевске Кемеровской области», — говорится в сообщении.



Девочки ушли на уроки 6 сентября в восемь часов утра и к вечеру не вернулись домой. По тревоге подняли весь личный состав органов внутренних дел, к поиску подключились волонтёры. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. Предполагаемый убийца попал с детьми на видео с камер в магазине. Он покупал девочкам сладости.

