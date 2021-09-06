Умер актер Жан-Поль Бельмондо

Ушел из жизни французский актер Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет. Об этом 6 сентября сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката. Причины смерти не приводятся.

Актер умер в своем доме в Париже. По словам адвоката, Бельмондо в последнее время испытывал сильную усталость.



Жан-Поль Бельмондо является легендой французского кино. Чаще всего играл острохарактерные роли в комедиях и боевиках. Он снялся почти в 100 фильмах и сыграл 40 театральных ролей. Актер дебютировал в кино в 1956 году в короткометражном фильме «Мольер» Норберта Тильдиана.