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Умер актер Жан-Поль Бельмондо

Ушел из жизни французский актер Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет. Об этом 6 сентября сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката. Причины смерти не приводятся.

Актер умер в своем доме в Париже. По словам адвоката, Бельмондо в последнее время испытывал сильную усталость.

Жан-Поль Бельмондо является легендой французского кино. Чаще всего играл острохарактерные роли в комедиях и боевиках. Он снялся почти в 100 фильмах и сыграл 40 театральных ролей. Актер дебютировал в кино в 1956 году в короткометражном фильме «Мольер» Норберта Тильдиана.

В 1960-м Бельмондо снялся у Жан-Люка Годара в знаменитой ленте «На последнем дыхании», и эта роль сделала актера одной из крупнейших французских кинозвезд 1960 — 1970-х. А в 1961-м на экраны вышла кинокартина Витторио Де Сика «Чочара» с Бельмондо и Софи Лорен в главных ролях, за эту работу актриса получила «Оскар».

В 2016 году Бельмондо был удостоен премии «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф. Также он является обладателем Почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля (2011) и высшим офицером ордена Почетного легиона (2019).

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Комментарии (16)

alexan_962
Очень жаль!
Pilat
Я думал он до 100 доживёт....очень жаль.
shushu
Жаль.... Но в кино он все равно остается и молодым и справедливым.
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