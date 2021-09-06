МВД опровергло информацию о новом штрафе за «улучшение» звука в машине

В Министерстве внутренних дел РФ официально опровергли информацию о введении нового штрафа для автомобилистов за установку дополнительных динамиков. К дезинформации привели «некорректный заголовок и произвольная интерпретация» комментария, отметили в ведомстве.



Накануне агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД сообщало, что автоинспекторы могут начать штрафовать водителей на 500 рублей за внесение изменений в акустическую систему автомобиля, если они не соответствуют положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.