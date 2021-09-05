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Автомобилистов хотят штрафовать за «улучшение» звука

Сотрудники ГИБДД могут оштрафовать водителя за установку дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не соответствуют положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Наказание составит 500 рублей. Об этом 5 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Внесение изменений в акустическую систему автомобиля подпадает под требования технического регламента о безопасности: для них требуется разрешение ГИБДД и регистрация. «Согласно ч. 1. ст. 12.5 КоАП, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей», — сообщили в МВД. Влияние устанавливаемых компонентов на безопасность надо изучать в каждом конкретном случае и после этого решать опрос о регистрации внесённых изменений, отметили в министерстве.

Если нарушение выявляют не впервые, и автомобилист не устраняет его, транспортное средство могут снять с регистрации.

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Комментарии (11)

AceMentura
Взяткоемкость данного нововведения скорее всего проявится во всей красе при постановке на учёт в ГИБДД: инспектор будет осматривать не только vin, шины и тд , но и аудиосистемы. При наличии признаков нештатной системы (внешние усилители, сабвуферы в багажнике, колонки на проставках на дверных картах и стойках) запрашивать документацию на допуск производителем авто к модернизации системы. Естественно подобной бумаги у автовладельца. не будет. Следовательно запрет на рег действия. Либо закрытие глаз за Nnую сумму.
OdinokiyDupri
Что толку, много что запрещено, но это есть и все окай.
Тонировка, проставки в подвеске, пленки не в цвет авто который в ПТС, корчи всякие, на дороге столько хлама передвигается. Я уж не говорю об аварийных авто, или авто без фонарей и без фар, катаются с заклееными местами для этих самых фар. Да я как-то там, я видел авто без дверей , который ехал. Все эти авто каждый день катают мимо постов и патрулей и ко. А тут, если человек поставил себе саб, его будут преследовавть - что за вздор. Идеальный в техническом плане авто с сабом - это нарушитель, разваленная шушлайка, дырявая и битая, но с купленной ДК - это нормально, все же законно.
Мдээээ
mallaga
500 руб!
5000, не меньше! И пусть рассекают, сотрясая окрестности мощным потоком убогости!
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