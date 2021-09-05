Автомобилистов хотят штрафовать за «улучшение» звука

Сотрудники ГИБДД могут оштрафовать водителя за установку дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не соответствуют положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Наказание составит 500 рублей. Об этом 5 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.



Внесение изменений в акустическую систему автомобиля подпадает под требования технического регламента о безопасности: для них требуется разрешение ГИБДД и регистрация. «Согласно ч. 1. ст. 12.5 КоАП, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей», — сообщили в МВД. Влияние устанавливаемых компонентов на безопасность надо изучать в каждом конкретном случае и после этого решать опрос о регистрации внесённых изменений, отметили в министерстве.

