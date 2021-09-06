Спасительное лекарство. Маленькому Артёмке срочно нужна помощь

Артём Порядин, 2 года.
Врождённый порок сердца, единственный желудочек.
Необходим лекарственный препарат для курсового лечения. Стоимость — 498 000 руб.
Год назад читатели «Фонтанки» пришли на помощь маленькому Артёмке. Благодаря вашей помощи оперативно удалось обеспечить ребёнка жизненно важным лекарством и кислородным оборудованием. Сейчас мальчику 2 года.
Напомним, у Артёма редкий порок сердца — единственный желудочек. Сразу после рождения ему были проведены две операции на сердце. Затем 12 дней в реанимации на ИВЛ. Врачам удалось сохранить жизнь мальчику.
Артём растёт. К сожалению, следствием порока сердца стало высокое давление в лёгочной артерии. У обычного человека оно не превышает 25 мм рт. ст. У него оно более 90. При таком высоком давлении кровь большим потоком поступает в сердце, которое, не успевая её перекачивать, начинает в буквальном смысле слова раздуваться. Возникает лёгочно-сердечная недостаточность.
В покое на кислороде Артём чувствует себя хорошо. Но при малейшем движении давление поднимается — ребёнок начинает синеть и задыхаться.
Впереди его ждёт ещё одна операция по коррекции порока. Но её невозможно сделать, пока давление в лёгочной артерии остается таким высоким — риск слишком высок.
Для понижения давления и проведения хирургии врачи изменили лекарственную терапию, добавив препарат «Селексипаг». Стоимость курса очень высока — 498 000 рублей.
Сейчас родители малыша пытаются добиться льготного обеспечения. Это возможно, но нужно время. Весь процесс от подачи документов до закупки и обеспечения занимает около 2–3 месяцев. Но лекарства нужны уже сейчас — давление неумолимо растёт.
Петербургский благотворительный фонд «Наташа», единственный фонд в России, помогающий взрослым и детям в лёгочной артериальной гипертензии (ЛАГ), давно оказывает поддержку Артёму — в организации вновь открыт сбор средств для мальчика.
«Мы очень просим прийти на помощь и поддержать ребёнка в этот период. Препарат очень важен и позволит не допустить ещё большего увеличения давления и, как следствие, ухудшения состояния», — сказали в фонде.
Всю информацию об Артёме можно узнать на его странице на сайте БФ «Алёша».
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