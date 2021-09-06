Спасительное лекарство. Маленькому Артёмке срочно нужна помощь

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Артём Порядин, 2 года.

Врождённый порок сердца, единственный желудочек.

Необходим лекарственный препарат для курсового лечения. Стоимость — 498 000 руб.

Год назад читатели «Фонтанки» пришли на помощь маленькому Артёмке. Благодаря вашей помощи оперативно удалось обеспечить ребёнка жизненно важным лекарством и кислородным оборудованием. Сейчас мальчику 2 года.

Напомним, у Артёма редкий порок сердца — единственный желудочек. Сразу после рождения ему были проведены две операции на сердце. Затем 12 дней в реанимации на ИВЛ. Врачам удалось сохранить жизнь мальчику.



Артём растёт. К сожалению, следствием порока сердца стало высокое давление в лёгочной артерии. У обычного человека оно не превышает 25 мм рт. ст. У него оно более 90. При таком высоком давлении кровь большим потоком поступает в сердце, которое, не успевая её перекачивать, начинает в буквальном смысле слова раздуваться. Возникает лёгочно-сердечная недостаточность.

В покое на кислороде Артём чувствует себя хорошо. Но при малейшем движении давление поднимается — ребёнок начинает синеть и задыхаться.

Впереди его ждёт ещё одна операция по коррекции порока. Но её невозможно сделать, пока давление в лёгочной артерии остается таким высоким — риск слишком высок.

Для понижения давления и проведения хирургии врачи изменили лекарственную терапию, добавив препарат «Селексипаг». Стоимость курса очень высока — 498 000 рублей.

Сейчас родители малыша пытаются добиться льготного обеспечения. Это возможно, но нужно время. Весь процесс от подачи документов до закупки и обеспечения занимает около 2–3 месяцев. Но лекарства нужны уже сейчас — давление неумолимо растёт.

