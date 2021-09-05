На автодороге Петербург — Псков на подъезде к Гатчине выросла, по данным «Яндекс.Карт», 11-километровая пробка, а дальше ещё одна на 4,3 километра.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщают, что на 68-м километре Киевского шоссе столкнулись два автомобиля: один перевернулся на бок, оставшись на дороге, а второй («Шкода») улетел в канаву. И ещё два стоят перед Лядино.
На «Сортавале» пользователи «Яндекс.Карт» тоже отметили ДТП. Хотя заторы там бывают регулярно безо всяких аварий.