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На Киевском шоссе «перевёртыш». Пробка из двух частей на 15 км

ДТП на Киевском шоссе собирает затор в направлении Петербурга

На магистралях, ведущих в Петербург, вечером 5 августа начинают расти пробки. Самые длинные — на Киевском шоссе и на трассе «Сортавала».

На автодороге Петербург — Псков на подъезде к Гатчине выросла, по данным «Яндекс.Карт», 11-километровая пробка, а дальше ещё одна на 4,3 километра.

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Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщают, что на 68-м километре Киевского шоссе столкнулись два автомобиля: один перевернулся на бок, оставшись на дороге, а второй («Шкода») улетел в канаву. И ещё два стоят перед Лядино.

На «Сортавале» пользователи «Яндекс.Карт» тоже отметили ДТП. Хотя заторы там бывают регулярно безо всяких аварий.

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