В России вводят обязательную дактилоскопию для мигрантов

Трудовых мигрантов и иностранцев, пребывающих в России длительное время, обяжут проходить дактилоскопию, данные об отпечатках будут содержаться в чипах на специальных картах. Об этом со ссылкой на проект приказа МВД сообщает 4 сентября ТАСС.



В приказе ведомства утверждается форма документа, которая подтверждает, что прибывший прошел обязательную дактилоскопию и фотографирование. Она будет выглядеть как пластиковая карта с электронным носителем.



В случае, если технической возможности выдать такую карту нет, документ будет выдаваться без электронного носителя. Приказ вступит в силу 29 декабря 2021 года.

