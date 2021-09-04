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В России вводят обязательную дактилоскопию для мигрантов

Трудовых мигрантов и иностранцев, пребывающих в России длительное время, обяжут проходить дактилоскопию, данные об отпечатках будут содержаться в чипах на специальных картах. Об этом со ссылкой на проект приказа МВД сообщает 4 сентября ТАСС.

В приказе ведомства утверждается форма документа, которая подтверждает, что прибывший прошел обязательную дактилоскопию и фотографирование. Она будет выглядеть как пластиковая карта с электронным носителем.

В случае, если технической возможности выдать такую карту нет, документ будет выдаваться без электронного носителя. Приказ вступит в силу 29 декабря 2021 года.

Пластиковая карта будет содержать также другие личные данные: фамилию, имя и отчество (при наличии), дату рождения, пол, данные паспорта. Обязательной дактилоскопии будут подлежать все иностранцы, прибывающие в страну на срок более 90 дней.

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Комментарии (4)

SNOW
Конечно, технической возможности не будет ещё лет пять как минимум. А мигранты будут ходить с левыми карточками, где один отпечаток будет на 50000 человек
Аппаратчик мокрой классификации
Для официальных мигрантов? Или для всех?
Ukumari
"данные будут на специальных картах с чипами" - а базу данных сделают? И как это - если не будет возможности выдать такую карту? У кого не будет возможности, у государства?
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