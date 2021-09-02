Лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова задержали на границе с Азербайджаном

Основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова задержали на границе с Азербайджаном. Сторонники движения призывают не паниковать.



Как сообщили в Telegram-канале «Поздняков» 2 сентября, приближенные лидера МГ решили пока утаить подробности произошедшего.



Администратор канала попросил не слать деньги в поддержку движения. «Деньги на карту не кидайте, ее блокнут, либо уже блокнули», — гласит запись в социальной сети.



«Фонтанка» сообщала, что 30 августа в ФСБ поступили сведения об угрозе взрыва во всех ресторанах «Тануки». До этого в соцсетях компании появилось несколько постов с радужным флагом и фото с темнокожими. Основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков потребовал от фирмы «извинений перед русской нацией» за «навязывание чуждых ей ценностей». В «Тануки» заявили, что извиняться не собираются.

