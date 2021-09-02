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Лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова задержали на границе с Азербайджаном

Основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова задержали на границе с Азербайджаном. Сторонники движения призывают не паниковать.

Как сообщили в Telegram-канале «Поздняков» 2 сентября, приближенные лидера МГ решили пока утаить подробности произошедшего.

Администратор канала попросил не слать деньги в поддержку движения. «Деньги на карту не кидайте, ее блокнут, либо уже блокнули», — гласит запись в социальной сети.

«Фонтанка» сообщала, что 30 августа в ФСБ поступили сведения об угрозе взрыва во всех ресторанах «Тануки». До этого в соцсетях компании появилось несколько постов с радужным флагом и фото с темнокожими. Основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков потребовал от фирмы «извинений перед русской нацией» за «навязывание чуждых ей ценностей». В «Тануки» заявили, что извиняться не собираются.

Позже, 31 августа, о ситуации высказался пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Он сказал, что полицейские должны реагировать на действия МГ, если заметят, что движение нарушает закон.

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Комментарии (8)

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Конечно. С Орловым лучше не сраться. Чувак не мельче Яндекса
Mafioza
Быстро же он наскучил покровителям.
Cвифт
.... Фонтанка, так что там с земляками кандидата от ЕР во Всеволожске , порезавшем парня, затупившегося за девчонок ? .... интересно так-же послушать и про подъехавшую группу поддержки бородатую, особенно интересно после историй в Мурино.
---- Юный спортсмен вступился за девушек и получил удар ножом от бородатого Заура
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