FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +18
73.99р87.03р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Неизвестные «заминировали» сеть ресторанов «Тануки» в Москве после конфликта с «Мужским государством»

Противостояние ресторана «Тануки» и телеграм-канала «Мужское государство» из-за рекламы с представителями разных рас и ориентаций вылилось в «заминирование» сети.

Как сообщает 30 августа Baza, днём 30 августа в ФСБ поступили сообщения об угрозе взрыва во всех ресторанах московской сети «Тануки». Письмо пришло с обычного электронного ящика за подписью Марии Павловой. «Вероятно, о «минировании» сообщили активисты "Мужского государства"», — уточняет издание.

Ранее «Мужское государство», паблик которого во «ВКонтакте» был удалён администрацией соцсети в 2020-м за призывы к насилию, в «Телеграме» призвало бороться против «Тануки» из-за радужной символики и темнокожих моделей в «Инстаграме» ресторана. На сеть обрушился вал искусственных заказов, сайт «упал», а компании пришлось исключить из возможных способов оплаты наличные. На призыв удалить посты «Тануки» попросила Павла Дурова и Роскомнадзор заблокировать телеграм-канал «Мужское государство».

Компания подверглась травле со стороны незарегистрированного движения «Мужское государство» — за рекламу с чернокожими моделями и символикой ЛГБТ. Его основатель Владислав Поздняков требовал извинений «перед русской нацией за то, что навязывали чуждые ей ценности». 30 августа сеть ресторанов «Тануки» опубликовала пост со словами: «"Недомужское недогосударство" не на тех напало».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний