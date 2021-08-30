Неизвестные «заминировали» сеть ресторанов «Тануки» в Москве после конфликта с «Мужским государством»

Противостояние ресторана «Тануки» и телеграм-канала «Мужское государство» из-за рекламы с представителями разных рас и ориентаций вылилось в «заминирование» сети.

Как сообщает 30 августа Baza, днём 30 августа в ФСБ поступили сообщения об угрозе взрыва во всех ресторанах московской сети «Тануки». Письмо пришло с обычного электронного ящика за подписью Марии Павловой. «Вероятно, о «минировании» сообщили активисты "Мужского государства"», — уточняет издание.

Ранее «Мужское государство», паблик которого во «ВКонтакте» был удалён администрацией соцсети в 2020-м за призывы к насилию, в «Телеграме» призвало бороться против «Тануки» из-за радужной символики и темнокожих моделей в «Инстаграме» ресторана. На сеть обрушился вал искусственных заказов, сайт «упал», а компании пришлось исключить из возможных способов оплаты наличные. На призыв удалить посты «Тануки» попросила Павла Дурова и Роскомнадзор заблокировать телеграм-канал «Мужское государство».