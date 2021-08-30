«"Недомужское недогосударство" не на тех напало». Сеть ресторанов «Тануки» не будет извиняться за рекламу с чернокожими и ЛГБТ-символикой

Сеть ресторанов японской кухни «Тануки» призвала Роскомнадзор и Павла Дурова заблокировать Telegram-канал «Мужское государство». Об этом 30 августа компания написала на официальной странице в Instagram.
«"Недомужское недогосударство" не на тех напало. На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций. Уверены: ни один из этих признаков не является для человека определяющим», — заявили представители «Тануки».
Компания подверглась травле со стороны незарегистрированного движения «Мужское государство» — за рекламу с чернокожими моделями и символикой ЛГБТ.
Его основатель Владислав Поздняков требовал извинений «перед русской нацией за то, что навязывали чуждые ей ценности».
В 2019 году «Тануки» извинилась за «неуместный креатив» в рекламе, где на плакате соседствовали девушки с разными фигурами. Одну сопровождал слоган «После похода в "Го-го Пиццу"», вторую — «После похода в "Тануки"».