Песков: Полиция должна реагировать, если «Мужское государство» нарушает закон

Представители правоохранительных органов должны реагировать на действия движения «Мужское государство», если заметят, что оно нарушает закон. Об этом 31 августа сообщает ТАСС, цитируя пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.



«Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, и если есть соответствующие заявления, то, конечно, органы должны отреагировать», — сказал Песков.



«Фонтанка» писала, что накануне, 30 августа, в ФСБ поступили сообщения об угрозе взрыва во всех ресторанах московской сети «Тануки». До этого в соцсетях компании появилось несколько постов с радужным флагом и фото с темнокожими. Основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков потребовал от фирмы «извинений перед русской нацией» за «навязывание чуждых ей ценностей». В компании заявили, что извиняться не собираются. Подробнее о конфликте читайте в нашем материале.