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В Турции летальная ковид-статистика показала рекордное значение за четыре месяца

В Турции летальная статистика по коронавирусу показала рекордное за четыре месяца значение. Последний раз число смертей достигало подобной отметки в мае.

По данным министерства здравоохранения страны, суточный прирост умерших от COVID-19 в стране составил 290 человек. Этот показатель — максимальный с 6 мая.

Между тем ежедневный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии — 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне и первой половине июля он оказался на отметке в 5–7 тысяч инфицированных, но с середины июля вновь пошел в гору.

Максимальное количество умерших от коронавируса в Турции зафиксировали 30 апреля, летальная статистика пополнилась 394 смертями.

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Комментарии (6)

266206839
а вы границы чаще открывайте для стран из красной зоны, вы ещё и не такое увидите...
Yksy
Странно. В остальных странах с высоким уровнем вакцинации смертность очень значительно падает.
Что они там делают такого особенного? Ведь и медицина там весьма неплоха.
265055770
В пересчете на душу у нас все равно выше.
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