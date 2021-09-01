В Турции летальная ковид-статистика показала рекордное значение за четыре месяца

В Турции летальная статистика по коронавирусу показала рекордное за четыре месяца значение. Последний раз число смертей достигало подобной отметки в мае.



По данным министерства здравоохранения страны, суточный прирост умерших от COVID-19 в стране составил 290 человек. Этот показатель — максимальный с 6 мая.

Между тем ежедневный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии — 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне и первой половине июля он оказался на отметке в 5–7 тысяч инфицированных, но с середины июля вновь пошел в гору.