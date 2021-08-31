Кредит на кредит — путь в никуда: и другие случаи, когда лучше потерпеть, чем идти в банк

Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни брал деньги в банках, чтобы оплатить большую покупку, приобрести то самое платье по случаю или наконец-таки обзавестись собственным жильем. Кредиты, с одной стороны, дают определенную свободу, с другой, это всё-таки обязательства. Как ни крути, а возвращать деньги всё равно придётся.
Мы решили вспомнить самые распространённые случаи, когда мы обращаемся в банк и оценить, а всегда ли в этом есть острая необходимость. И на что надо обращать внимание, если без «чужих» денег не обойтись.
Кредит на ремонт
По данным банковских опросов, это самая популярная и востребованная форма кредитования. Ремонт требует немалых вложений. При этом деньги — материалы, мебель и технику для дома — нужны здесь и сейчас.
Обновленное пространство вокруг — это вопрос личного комфорта. А он должен быть в приоритете, поскольку напрямую влияет на ваше настроение и самооценку, а следовательно, производительность и работоспособность. Согласитесь, просыпаясь в классном интерьере, на работу собираться веселее? Да и на душе лучше, когда дома хорошо и уютно.
Вывод: кредит на ремонт — хорошая идея. Лучше закупить все и сразу, чем копить, наблюдая за растущими ценами.
Кредит на свадьбу
Вы молоды, влюблены и готовы прожить с милым всю жизнь в шалаше. Но свадьба должна быть роскошной. На 400 гостей, в лучшем ресторане города, с конями, голубями и фаер-шоу. Советуем попридержать лошадей, да и голубей тоже.
Даже если вам подарят много денег, расходы вряд ли «отобьются». Аналитики подсчитали: даже скромная свадьба на 20 гостей в 2021 году обойдется в 200 000 рублей. А согласно соцопросам, россияне считают нормальным подарком на свадьбу всего 5000 рублей.
Гуляние закончится через несколько дней, а кредит может остаться с вами на долгие годы. Наверняка, у вас есть знакомые, которые вносили платежи за свадьбу, уже подав на развод.
Вывод: реально рассчитывайте свои силы и закатывайте торжество по своим финансовым возможностям.
Кредит на образование
Вкладываться в себя — это всегда круто. Кроме того, допобразование дает больше возможностей для карьерного роста и повышения зарплаты. А значит, и с кредитом расправиться вы сможете быстрее и легче.
Если руководитель высоко оценит ваши новые способности, можно завести разговор о компенсации стоимости обучения. Даже задним числом. Еще один лайфхак: за образование можно получить налоговый вычет.
Вывод: кредит на образование оправдан, будь то курсы английского или программа MBA.
Кредит на инвестиции
«Есть тут у меня одна идейка, дело точно выгорит. Нужен только стартовый капитал», — сколько раз вы слышали такие бизнес-планы от своих знакомых? Или, может, озвучивали их сами? И сколько ваших знакомых после этого стали миллионерами, как планировали? А сколько выплачивали потом кредит или отдавали то, что одалживали у друзей на новый финансовый пузырь? То-то же.
Слова «кредит» и «инвестиции» не могут идти рядом по определению. Любая, абсолютно любая, инвестиция — это риск, который могут позволить себе только люди с солидной финансовой подушкой и «свободными» средствами. На инвестициях легко и потерять. Не хотелось бы после такого оказаться в должниках, да еще и благосостояние семьи поставить под вопрос. Ведь возвращать придется свои деньги.
Не путайте банковский кредит наличными с «кредитным плечом» — практикой, которая широко используется на фондовом рынке. Однако, для того, чтобы грамотно его применять, надо обладать глубоким пониманием фондового рынка и того, как именно он работает.
Вывод: инвестировать нужно только «свободные» не последние деньги, и тем более не кредитные. Если у вас есть возможность для вложений в рискованные проекты, лучше обратиться к специалистам или воспользоваться комплексными предложениями от банков: часть средств лежит на накопительном счету, другая часть — на карте с процентом на остаток и так далее.
Кредит на товар
Наша жизнь до невозможного завязана на технике. Фрилансер работает на домашнем ноутбуке, молодая мама стирает пеленки в машинке, спортсмен смешивает питательные коктейли в блендере. И все они любят вечером отдохнуть перед телевизором. А если что-то из этого выходит из строя? И текущие доходы не позволяют сразу выложить всю сумму за новый девайс наличкой? Тут потребительский кредит как нельзя кстати.
Современные программы коллаборации магазинов техники и банков позволяют приобретать в товары в кредит прямо на месте. Рассрочку продавцы предоставляют также вместе с банками. Эта услуга позволяет отдавать, например, за холодильник по 2000 в месяц. Уже через год кредит закончится. А служить техника может до 20 лет. Выгодное вложение
Вывод: появилась потребность — берите.
Кредит в довесок к другим кредитам
Вы платите ипотеку, проценты по кредитной карте, возвращаете деньги за машину и решили взять еще один кредит? Только вот и новый придется выплачивать. И новые проценты тоже. Скорее всего, долг будет только расти, как снежный ком. Прежде, чем обращаться в банк, попробуйте высчитать свой показатель долговой нагрузки — соотношение платежей по всем кредитам к вашим ежемесячным доходам. ПДН оценивают все банки, когда выдают новые кредиты. И редко дают добро, если на ежемесячные платежи у вас уходит больше половины дохода.
Даже при ПДН ниже 50% нужно быть начеку. Если доход скачет от месяца к месяцу, рисковать не стоит. Ведь вам еще нужно платить за коммуналку, садик, еду и многое другое.
Вывод: отслеживайте свой показатель ПДН. Относительно комфортной цифрой эксперты называют 20–30%. А если все-таки решили перекрыть мелкие кредиты одним большим, лучше выберите реструктуризацию (в своем банке) или рефинансирование (в другом банке). В зависимости от условий программ кредитования эти варианты могут помочь снизить процентную ставку, ежемесячный платеж или списать начисленные проценты.
Кредит без подводных камней
Причин, чтобы взять кредит, существует множество. Но если вы приняли окончательное решение обратиться в банк за деньгами, к выбору кредита стоит отнестись очень внимательно. Финансовые организации грешат скрытыми условиями и звездочками в кредитных договорах. А если нашли привлекательную ставку, выясните все детали.
К примеру, Банк Хоум Кредит недавно запустил кредит наличными по ставке 5,9% годовых. Заманчивая цифра привлекла многих, и пользователи стали искать подвох. Не нашли: отличительная особенность этого кредита — в уникальной ставке, в которой нет приставки «от». Клиент Банка Хоум Кредит или другого банка, кредит на обучение или на отпуск — все эти условия не влияют на ставку. Она остается неизменной.
Оформить кредит можно онлайн за 1 минуту. Максимальная сумма — 3 млн рублей, на срок до 7 лет.
Единственное обязательное условие — оформление программы «Финансовая защита». Это не излишняя, навязанная страховка, а полезный инструмент, который позволит гасить кредит в случае непредвиденных обстоятельств. С «Финансовой защитой» можно в любой момент уменьшить размер ежемесячного платежа при увеличении срока кредита, пропустить ближайший платеж, взять кредитные каникулы до полугода.
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