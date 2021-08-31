Кредит на кредит — путь в никуда: и другие случаи, когда лучше потерпеть, чем идти в банк

Часто кредит становится решением финансовых трудностей, но всегда ли он так необходим

Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни брал деньги в банках, чтобы оплатить большую покупку, приобрести то самое платье по случаю или наконец-таки обзавестись собственным жильем. Кредиты, с одной стороны, дают определенную свободу, с другой, это всё-таки обязательства. Как ни крути, а возвращать деньги всё равно придётся.



Мы решили вспомнить самые распространённые случаи, когда мы обращаемся в банк и оценить, а всегда ли в этом есть острая необходимость. И на что надо обращать внимание, если без «чужих» денег не обойтись.