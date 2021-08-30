Мужчина ударил ножом гуляющую в Полежаевском парке и бросил жертву без сознания

В Петербурге возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после нападения на женщину в Кировском районе Петербурга. Преступник подкараулил её во время ночного променада в парке.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 августа, о случившемся полицию проинформировали из больницы №26, где спасают пациентку с колото-резаной раной. 31-летнюю женщину бригада скорой забрала из квартиры на улице Бурцева, в клинике её отправили на операцию — у пострадавшей повреждены печень и желудок.

