Мужчина ударил ножом гуляющую в Полежаевском парке и бросил жертву без сознания

В Петербурге возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после нападения на женщину в Кировском районе Петербурга. Преступник подкараулил её во время ночного променада в парке.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 августа, о случившемся полицию проинформировали из больницы №26, где спасают пациентку с колото-резаной раной. 31-летнюю женщину бригада скорой забрала из квартиры на улице Бурцева, в клинике её отправили на операцию — у пострадавшей повреждены печень и желудок.
Позднее она рассказала полицейским, что подверглась нападению в Полежаевском парке, куда за час до полуночи 28 августа вышла подышать воздухом перед сном. Прогулка не затянулась: на проспекте Ветеранов молодую женщину со смартфоном в руках приметил преступник.
По её словам, он подкрался сзади, схватил рукой за лицо, почти сразу получил в ответ локтем, но так просто жертву не отпустил и бросился за ней в кусты. Отвлечь брошенным на землю телефоном не вышло. Незнакомец догнал, ударил, возможно, ножом и сбежал, испугавшись крика. Женщина на некоторое время потеряла сознание, а когда пришла в себя, рядом никого не обнаружила и смогла вернуться домой. Разглядеть напавшего со спины мужчину ей не удалось.
Злоумышленника ищут, дело возбуждено по статье 111 УК.