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Мужчина ударил ножом гуляющую в Полежаевском парке и бросил жертву без сознания

Женщину ранили ножом в Полежаевском парке

В Петербурге возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после нападения на женщину в Кировском районе Петербурга. Преступник подкараулил её во время ночного променада в парке.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 августа, о случившемся полицию проинформировали из больницы №26, где спасают пациентку с колото-резаной раной. 31-летнюю женщину бригада скорой забрала из квартиры на улице Бурцева, в клинике её отправили на операцию — у пострадавшей повреждены печень и желудок.

Позднее она рассказала полицейским, что подверглась нападению в Полежаевском парке, куда за час до полуночи 28 августа вышла подышать воздухом перед сном. Прогулка не затянулась: на проспекте Ветеранов молодую женщину со смартфоном в руках приметил преступник.

По её словам, он подкрался сзади, схватил рукой за лицо, почти сразу получил в ответ локтем, но так просто жертву не отпустил и бросился за ней в кусты. Отвлечь брошенным на землю телефоном не вышло. Незнакомец догнал, ударил, возможно, ножом и сбежал, испугавшись крика. Женщина на некоторое время потеряла сознание, а когда пришла в себя, рядом никого не обнаружила и смогла вернуться домой. Разглядеть напавшего со спины мужчину ей не удалось.

Злоумышленника ищут, дело возбуждено по статье 111 УК.

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Комментарии (8)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202. 2003 7520 0340.....
Догоним Северную Корею
По невскому гулять опасно, вдруг гость города, обнюханный шаров, отправит в морг, в парке гулять опасно.Вот она стабильность и безопасность от вовы.
263836471
А где у нас патрульно-постовая служба?
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