В Москве арестовали треш-стримера, распылившего газовый баллончик в лицо женщине

Суд арестовал треш-стримера Евгения Дмитерко, который распылил газ из баллончика в лицо женщине в Измайловском парке в Москве. Об этом сообщает ТАСС 27 августа.



Мужчина отправится в СИЗО на два месяца. Ранее он рассказал полиции, что действовал по указанию своего «работодателя» Игоря Маслова, известного как блогер Репейник.

Накануне в интернете появилось видео, на котором несколько молодых людей предлагали женщине деньги за то, что она голая ляжет на трамвайные рельсы, а после отказа брызнули в лицо пострадавшей из баллончика.

