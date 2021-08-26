«Мы ни при чем». Полиция пришла к треш-стримерам, залившим перцовкой женщину в Москве

Полицейские задержали треш-стримера Репейника и его «коллег», предположительно распыливших перцовый баллончик в лицо женщине в Москве. Стражи порядка ворвались в квартиру блогера 26 августа во время прямого эфира.



Видеозапись нападения на жительницу столицы в Измайловском парке появилась в Сети в четверг. Несколько молодых людей предлагали ей деньги за то, что она голая ляжет на трамвайные рельсы, а после отказа брызнули в лицо пострадавшей из баллончика. Прокуратура потребовала у полиции провести проверку.

