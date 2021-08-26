«Мы ни при чем». Полиция пришла к треш-стримерам, залившим перцовкой женщину в Москве

Полицейские задержали треш-стримера Репейника и его «коллег», предположительно распыливших перцовый баллончик в лицо женщине в Москве. Стражи порядка ворвались в квартиру блогера 26 августа во время прямого эфира.
Видеозапись нападения на жительницу столицы в Измайловском парке появилась в Сети в четверг. Несколько молодых людей предлагали ей деньги за то, что она голая ляжет на трамвайные рельсы, а после отказа брызнули в лицо пострадавшей из баллончика. Прокуратура потребовала у полиции провести проверку.
СМИ предполагают, что участником нападения был треш-стример Репейник, с ним и решили побеседовать правоохранители. Блогер вместе с друзьями как ни в чем не бывало вел прямой эфир, но тут в его дверь постучались полицейские. Открывать он не торопился, поэтому стражи порядка вошли через окно, положили всех на пол и заковали в наручники. Участники видео стали кричать, что не имеют отношения к нападению, и прикрывались инвалидностью. При этом за несколько минут до задержания они предлагали своему товарищу поговорить с полицейскими, так как именно он «натворил делов».
Теперь компания будет объясняться уже в отделе полиции.