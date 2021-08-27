Утром 27 августа у дома 57, корпус 1, по Новочеркасскому проспекту столкнулись легковой Ford и такси Skoda. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что таксист стоял на «аварийке» в крайнем правом ряду за пешеходным переходом. Водитель «Форда» выехал с перекрестка, петляя из одного ряда в другой. Вероятно, в попытке обойти ехавший перед ним кроссовер он перестроился сначала к левому краю дороги, затем резко к правому — а там оказалась «Шкода».
От удара обе машины унесло влево, и такси пробило ограждение проезжей части, практически полностью оказавшись на газоне. На видео видно, как на трамвайную «выделенку» укатилось отвалившееся колесо.