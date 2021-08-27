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И колесо покатилось. Камера сняла, как петляющий «Форд» загнал такси в забор на Новочеркасском

Улетевшее в забор на Новочеркасском проспекте такси было припарковано

Авария с участием автомобиля такси в Красногвардейском районе Петербурга попала в объектив камеры видеонаблюдения. Участников ДТП едва не стало трое.

Утром 27 августа у дома 57, корпус 1, по Новочеркасскому проспекту столкнулись легковой Ford и такси Skoda. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что таксист стоял на «аварийке» в крайнем правом ряду за пешеходным переходом. Водитель «Форда» выехал с перекрестка, петляя из одного ряда в другой. Вероятно, в попытке обойти ехавший перед ним кроссовер он перестроился сначала к левому краю дороги, затем резко к правому — а там оказалась «Шкода».

От удара обе машины унесло влево, и такси пробило ограждение проезжей части, практически полностью оказавшись на газоне. На видео видно, как на трамвайную «выделенку» укатилось отвалившееся колесо.

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Комментарии (2)

262370901
Фонтань, заголовок не в твоем стиле! Надо так: "Камера сняла, как петляющий «Форд» загнал такси в забор на Новочеркасском, названного так в честь города в тюрьме которого был казнен Чекатило"
А13579
Типичная диарея за рулём.
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