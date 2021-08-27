Легковое такси попало в ДТП в Красногвардейском районе Петербурга утром 27 августа. Жертвой аварии пал забор, отделяющий проезжую часть от газона и трамвайной «выделенки».
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Елена, у дома 57, корпус 1, по Новочеркасскому проспекту столкнулись легковые автомобили Ford и Skoda. Последний — с наклейками службы такси. Судя по повреждениям, «Шкода» получила удар сзади и отлетела в ограждение, снеся две секции и запрыгнув на газон.
О пострадавших не сообщается.