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Ford воткнул такси в забор на Новочеркасском проспекте

Легковое такси попало в ДТП в Красногвардейском районе Петербурга утром 27 августа. Жертвой аварии пал забор, отделяющий проезжую часть от газона и трамвайной «выделенки».

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Елена, у дома 57, корпус 1, по Новочеркасскому проспекту столкнулись легковые автомобили Ford и Skoda. Последний — с наклейками службы такси. Судя по повреждениям, «Шкода» получила удар сзади и отлетела в ограждение, снеся две секции и запрыгнув на газон.

О пострадавших не сообщается.

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