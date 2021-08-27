Фото: Александр Комаров / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Актуальное

Тайны советского времени — на «Открытых диалогах»

29 августа, 18+

Августовские публичные дискуссии проекта «Открытая библиотека» проходят в «Подписных изданиях» в последнее воскресенье лета. Для очного присутствия нужна регистрация, но можно смотреть и из дома — онлайн. В полдень специалист по истории российского коллекционирования Наталия Семенова расскажет, почему и как в стране распродавали музейные сокровища, а в 13:30 историк Лев Лурье представит публике свою новую книгу «Над вольной Невой. От блокады до «оттепели». Под одной обложкой автор собрал около сотни интервью очевидцев, судебные протоколы, воспоминания и документы о происходящем в городе в 1940‒1960 годах. Последним, в 15:00, на сцену поднимется журналист Валерий Панюшкин и поделится историей создания повести «Девочка, которая выжила».



В Кронштадте — дни природы и спорта

26–28 августа, 6+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







В Кронштадте в этот уик-энд проходит международный экологический фестиваль искусств. Волонтёры зовут собирать мусор с берега Финского залива во время акции «Чистые игры», кататься на безвредном для природы плавсредстве — сапборде и смотреть фильмы о природе. В программе есть картина о первом в мире судне, которое работает на водороде. Всё бесплатно, но нужна регистрация.

«Софичка» и «Мальчик русский» — на «Ленфильме»

27–29 августа



Автор: UralKinoFest / YouTube

«Ленфильм» устраивает показы дебютных картин молодых авторов, уже достигших успеха: эти или последующие их работы побеждали на международных фестивалях. В программе есть «Софичка» (12+) — полнометражная лента ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко, которую она сняла до «выстрелившей» в этом году в Каннах другой своей работы — «Разжимая кулаки» (12+). Среди прочего будут и «Мальчик русский» (12+) Александра Золотухина, и короткометражный «Календарь» (16+) Игоря Поплаухина — 28-минутная картина о женщине, которая куда-то едет (цель героини неизвестна до последних минут).



Послушать музыку

«Мумий Тролль» всё-таки сыграет, но в «Октябрьском»

29 августа, 15:00, 19:30, 16+



Большой концерт «Мумий Тролля» в Петербурге должен был пройти в июне, но перенесся на новую дату, заодно поменяв площадку. Поклонников коллектива ждут в БКЗ «Октябрьский» на двух выступлениях — днём и вечером. Есть несколько важных условий: по билетам категории «входной» можно попасть на концерт только в 15:00. Тех, у кого на руках проходки в фан-зону и на VIP-места, ждут к 19:00.

Алексей Айги сыграет новое

29 августа, 20:00, 12+



Автор: Alexei Aigui / YouTube

Под крышей Яани Кирик в это воскресенье выступают композитор Алексей Айги и его ансамбль 4'33''. Вместе презентуют новый альбом Palimpsest. Широкой публике исполнитель известен в первую очередь музыкой к кинофильмам: он писал саундтреки к «Стране глухих» Валерия Тодоровского, «Из Токио» Алексея Германа-младшего, сериалу «Мата Хари» и другим произведениям.

Увидеть и узнать новое

Вышивка с дополненной реальностью — у залива

С 27 августа до 5 сентября, 6+



В «Севкабель Порту» всего на неделю открывается выставка Юлии Алёшичевой — 83-летней вышивальщицы из Ленобласти. Мастерица стала известна в 2019 году, когда пользователи обратили внимание на Instagram-страничку с её работами «girl_from_1938» («Девушка из 1938 года»). При помощи вышивания Юлия борется с деменцией, вспоминая события своей молодости. На экспозиции «Удиви меня, вышивка» выставят 50 её работ. Некоторые из них «анимировали» в дополненной реальности.

BLM на картинах в «Артмузе»

С 27 августа до 22 сентября, 18+



Художник Дмитрий Плоткин в своих картинах обратился к движению Black lives matter и феномену «преклонения Флойду», создав целую серию работ на эту тему. После гибели американца Джорджа Флойда от рук полицейских в мае 2020 года на колени в знак солидарности с протестами против расового неравенства и полицейского произвола становились многие публичные деятели, спортсмены и политики. Это тоже отразилось в картинах мастера. Работы-рассуждения о толерантности, политкорректности и «культуре отмены» до конца августа показывают в кластере «Артмуза», в галерее «Ц».



Спортсмен в Кронштадте «затащит» рекорд

28 августа, 12:00, 0+



Тем, кто хотел бы поприсутствовать при установке исторического рекорда, стоит в эту субботу заехать в Кронштадт. В полдень в воскресенье на причале Средней гавани победитель соревнований по силовому экстриму Денис Вовк в одиночку отбуксирует судно водоизмещением порядка 3 000 тонн на 10 метров. Уникальность действа в том, что сам мужчина весит меньше 90 килограммов: обычно за упражнения такой сложности не рискуют браться спортсмены весовой категории ниже 150 килограммов. Если на акции всё получится, то Вовк поставит мировой рекорд по трек-пулу — перетягиванию машин на специальной лямке — в своем весе.

О любви и роботах расскажет психолог

27 августа, 19:00, 18+



Фото: кадр из фильма / «Я создан для тебя» / YouTube Поделиться Поделиться







Сюжеты о том, что роботы могут стать идеальным партнёрами, в каком-то смысле давно стали классикой. В начале августа в кино вышла одна из фантазий на тему — картина «Я создан для тебя» режиссёра Марии Шрадер. О том, правда ли человек способен любить машину, в пятницу лекцию в Планетарии № 1 прочитает клинический психолог, преподаватель «Вышки» Полина Кривых. Главный вопрос — будут ли гуманоидные роботы для нас одушевленными существами или предметами?



Провести время с детьми

Приключения и кракен — в «Охта-8»

29 августа, 6+



Лето в «Охте-8» проводят на «Большом морском празднике»: в библиотеке весь день будут работать несколько тематических площадок, ведущие построят с детьми арт-объект — «гигантского кракена» — и отправятся на поиски сокровищ. Пока активности не закончились, родители могут отдохнуть и почитать. На событие нужна регистрация.

Летний сад устроит праздник в честь осени

28 и 29 августа, 6+

Ну а в Летнем саду в этот уик-энд проходит акция «Музеи — детям»: на аллеях будут проходить творческие мастер-классы, а в зоне со сценой выступят театральные коллективы, среди которых «Мимигранты», «Приют комедианта» и «Сказкин дом». Несмотря на то, что все встречи — на открытом воздухе, вход на мероприятие будет проходить по сеансам и — платно. Вход в сам Летний сад со стороны Невы остается бесплатным, но без права прохода в зону проводимого мероприятия.

На экране

Легенда о Зелёном рыцаре — в новом прочтении

С 26 августа, 18+



Автор: iVideos/YouTube

Поэма «Сэр Гавейн и Зелёный рыцарь», написанная неизвестным автором в XIV веке, входит в артуровский цикл и считается классикой средневековой литературы. Завязка проста: на рождественский пир в Камелот прибывает Зелёный рыцарь — могущественное и древнее существо — и предлагает собравшимся развлечься игрой: кто его сразит, тот получит ответный удар, но не сразу, а через год. Племянник короля Артура отрубает пришельцу голову и ликует ровно до тех пор, пока рыцарь голову не поднимает, не ставит ее на место и не уходит восвояси, напоминая о договорённости. За экранизацию истории взялся американец Дэвид Лоури, известный по диснеевскому «Питу и его дракону». Режиссёр добавил эффектов и зрелищности, а на главную роль взял Дева Патела — звезду «Миллионера из трущоб». Получилось сумрачно, но захватывающе. Обозреватель «Фонтанки» уже оценил.

«Итальянский» Мартин Иден добрался до кино

С 26 августа, 16+



Автор: Exponenta Film/YouTube

Экранизация «Мартина Идена» в версии итальянца Петро Марчелло стала большим событием ещё в 2019 году: тогда на Венецианском кинофестивале исполнитель главной роли Лука Маринелли получил награду за лучшую мужскую роль. Оценить адаптацию классики по Джеку Лондону российский зритель может только теперь. Сюжет немного изменён: действие происходит не в Америке, а в Италии, автор размывает границы не только места, но и времени, мешая в кадре предметы разных эпох. При этом главный зачин остаётся всё тем же — Мартин решает стать писателем и не может оторваться от книг.

Анимацией — про щенячьи приключения

С 26 августа, 6+



Автор: Paramount Pictures Россия / YouTube

Главная детская новинка этой недели — анимационный «Щенячий патруль». Друзья-спасатели избавят город от злодея, оказавшегося в кресле мэра и, по канону, преодолеют множество сложностей. Сценарий написал Билли Фролик, известный по «Мадагаскару».

«Родина» покажет фестивальную программу

27–29 августа, 16+

Тем временем в «Родине» проходит фестиваль короткометражного кино и анимации SPIFF. Каждый день программы посвящен определённой теме: 27 августа показывают зарисовки из мира танцев, в субботу и в воскресенье наступит время фильмов о женщинах. Одну из работ — «Успеть до 30» — 28 августа представит её героиня — актриса, которая в поисках себя переезжала из Петербурга в Москву, а из Парижа в Монпелье.

День кино в «Авроре» отметят Балабановым

27 августа, 16+

В последнюю пятницу лета отмечается День российского кино, и к этому в «Авроре» приурочили сеансы фильмов Алексея Балабанова. В 19:00 покажут второго «Брата», а в 21:40 на экране «Жмурки». Подробности — на сайте киноцентра.

Короткометражки и лекции — посреди пляжа 27–29 августа, 16+



Фото: КИНОЛЕС Поделиться Поделиться





