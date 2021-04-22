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За поддержку движения Black Lives Matter на Олимпиаде в Японии спортсменов будут наказывать

На Олимпиаде в Японии запретили преклонять колено

На Олимпийских играх в Японии спортсменам будет запрещено преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter (BLM). По информации Reuters, такое решение было принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) 22 апреля.

Решение объяснили 50-м правилом Олимпийской хартии. В нем говорится, что «никакая демонстрация или политическая, религиозная, расовая пропаганда не допускаются ни на каких олимпийских объектах и площадках». Представители США пытались отменить его, для того чтобы спортсмены смогли поддержать движение BLM, но МОК оставил его в силе.

В организации подчеркнули, что любые атлеты, нарушившие правило, будут наказаны. Глава комиссии Кристи Ковентри считает, что ничто не должно отвлекать от состязаний и церемоний награждения.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа

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Комментарии (8)

f0ntan
Кому приклоняться? Зрителей на олимпиаде Токио-2020 не будет, это точно. А то, что в Японию поедут спортсмены, это сомнительно. Организаторы олимпиады могут провести ее торжественное открытие и сразу же торжественное закрытие
footballer13
Ну надо же.
kigorg
Прекрасно. До кого-то дошло.
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