За поддержку движения Black Lives Matter на Олимпиаде в Японии спортсменов будут наказывать

На Олимпийских играх в Японии спортсменам будет запрещено преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter (BLM). По информации Reuters, такое решение было принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) 22 апреля.



Решение объяснили 50-м правилом Олимпийской хартии. В нем говорится, что «никакая демонстрация или политическая, религиозная, расовая пропаганда не допускаются ни на каких олимпийских объектах и площадках». Представители США пытались отменить его, для того чтобы спортсмены смогли поддержать движение BLM, но МОК оставил его в силе.