Главная и буквально очевидная проблема такого полного метра — как адаптировать для большого экрана продукт, который прежде жил только в смартфонах и ноутбуках. Соответственно, и нарисованы щенки были максимально просто и непритязательно. В кино нужно предложить что-то более сложное и как минимум зрелищное. Вроде бы, этот вопрос создателей не слишком заботит — во всяком случае, в качестве режиссера мировой лидер по части детского телеконтента Nickelodeon выбрал Кэла Бранкера, а он прежде работал, в основном, как сценарист и вообще не очень отличился как визионер. Зато к вопросу сюжета подошли капитально — сценарий «Патруля» написал Билли Фролик, некогда придумавший «Мадагаскар». Он приключения псин из МЧС превратил в политический триллер для малышей. Щенки должны победить злодея, избравшегося в соседнем городе мэром и тут же устроившим там страшный хаос. По ходу дела они сталкиваются со множеством тайн и подводных течений муниципального управления.

