В четверг, 26 августа, к отчаянию и ужасу всех родителей на экраны выйдет «Щенячий патруль» — полнометражная версия одного из самых популярных мультиков современности, бойкого сериала про собачек-спасателей.
Главная и буквально очевидная проблема такого полного метра — как адаптировать для большого экрана продукт, который прежде жил только в смартфонах и ноутбуках. Соответственно, и нарисованы щенки были максимально просто и непритязательно. В кино нужно предложить что-то более сложное и как минимум зрелищное. Вроде бы, этот вопрос создателей не слишком заботит — во всяком случае, в качестве режиссера мировой лидер по части детского телеконтента Nickelodeon выбрал Кэла Бранкера, а он прежде работал, в основном, как сценарист и вообще не очень отличился как визионер. Зато к вопросу сюжета подошли капитально — сценарий «Патруля» написал Билли Фролик, некогда придумавший «Мадагаскар». Он приключения псин из МЧС превратил в политический триллер для малышей. Щенки должны победить злодея, избравшегося в соседнем городе мэром и тут же устроившим там страшный хаос. По ходу дела они сталкиваются со множеством тайн и подводных течений муниципального управления.
В общем, «Патруль» вполне можно выпускать под слоганом «навстречу всеобщему дню голосования» — хотя, судя по числу просмотров сериала, сборы у ленты будут и без того неплохие.
6+
Иван Чувиляев