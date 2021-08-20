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Итальянская версия «Мартина Идена» наконец добралась до российского проката

С 26 августа в кинотеатрах начнут показывать «Мартина Идена» — фестивальный хит итальянского автора Петро Марчелло, ставший одним из главных событий давнего, еще доковидного Венецианского кинофестиваля.

Фото: vk.com/exponentafilm
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Как и следует из названия, в основе сюжета — самый известный, наверное, англоязычный роман рубежа веков, вольная автобиография Джека Лондона. Если кто-то забыл, в ней литератор рассказывает о собственном творческом пути, описывая жизнь простого парня Мартина Идена, который открывает в себе талант литератора и вступает в жесткую конфронтацию с обществом, которая кончается для него трагедией. Марчелло сюжет Лондона сильно переиначил: перенес его из Америки в Италию, максимально размыл временные рамки (действие ленты происходит в смешении начала и середины прошлого века). Но главное — в центр действия поместил не противостояние поэта и толпы, а муки творчества, силу преображения действительности художественной фантазией. И получилась яркая, зрелищная, эффектная картина о поэзии, которая побеждает все.

16+

Иван Чувиляев

Фото: vk.com/exponentafilm

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