Как и следует из названия, в основе сюжета — самый известный, наверное, англоязычный роман рубежа веков, вольная автобиография Джека Лондона. Если кто-то забыл, в ней литератор рассказывает о собственном творческом пути, описывая жизнь простого парня Мартина Идена, который открывает в себе талант литератора и вступает в жесткую конфронтацию с обществом, которая кончается для него трагедией. Марчелло сюжет Лондона сильно переиначил: перенес его из Америки в Италию, максимально размыл временные рамки (действие ленты происходит в смешении начала и середины прошлого века). Но главное — в центр действия поместил не противостояние поэта и толпы, а муки творчества, силу преображения действительности художественной фантазией. И получилась яркая, зрелищная, эффектная картина о поэзии, которая побеждает все.

