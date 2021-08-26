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Петербургский депутат подал в суд на блогера Варламова из-за двойника «яблочника» Вишневского

Калининский районный суд зарегистрировал иск Алексея Шмелева к блогеру и урбанисту Илье Варламову о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда из-за видео, в котором рассказывается о «двойниках» петербургского депутата Бориса Вишневского. Об этом 26 августа сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Истец указывает, что 21 июля блогер на своем YouTube-канале опубликовал видео из рубрики «Чё происходит» (ЧП), в котором рассказал, как два кандидата в депутаты стали «спойлерами» оппозиционера. Речь идет о главе фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борисе Вишневском, против которого на выборах выдвинулись два тезки, еще недавно носивших совершенно другие имена и фамилии (подробнее об этом — в материале «Фонтанки»).

Один из них ранее звался Алексеем Геннадьевичем Шмелевым. Варламов проиллюстрировал свое видео изображением другого Шмелева — Алексея Викторовича. Вероятно, истец — это депутат МО «Сосновское» от «Единой России» Алексей Викторович Шмелев. Более того, блогер в своем выпуске использовал факты биографии именно этого человека.

Истец никогда не менял свою имя и фамилию и считает, что блогер своими действиями причинил ему моральный ущерб, подорвал деловую репутацию и честное имя. «Настоящий» Шмелев требует от Варламова удалить свое изображение, опубликовать извинения с опровержением и взыскать компенсацию, которую он пообещал перевести на благотворительные цели.

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Комментарии (5)

Александр Н
Мазь Вишневского?
Never_Mind
Потрудитесь объяснить, кто на ком стоял? В любом случае я Варламову верю. Уныло-серое путинское россиянское чиновничество и депутаты-пустозвоны с единственной мотивацией присосаться к бюджетному баблу отвратны до безобразия.
Igor_VS
Ничего не понял. Но фамилию Вишневский запомнил.
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