Петербургский депутат подал в суд на блогера Варламова из-за двойника «яблочника» Вишневского

Калининский районный суд зарегистрировал иск Алексея Шмелева к блогеру и урбанисту Илье Варламову о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда из-за видео, в котором рассказывается о «двойниках» петербургского депутата Бориса Вишневского. Об этом 26 августа сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Истец указывает, что 21 июля блогер на своем YouTube-канале опубликовал видео из рубрики «Чё происходит» (ЧП), в котором рассказал, как два кандидата в депутаты стали «спойлерами» оппозиционера. Речь идет о главе фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борисе Вишневском, против которого на выборах выдвинулись два тезки, еще недавно носивших совершенно другие имена и фамилии (подробнее об этом — в материале «Фонтанки»).

