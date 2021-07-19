«Новая газета» нашла «клонов» петербургского депутата Вишневского. Они сменили фамилии ради участия в выборах

Двое конкурентов оппозиционера Бориса Вишневского, баллотирующегося в центре города в Законодательное собрание Петербурга, сменили фамилии на аналогичную с ним ради участия в выборах. Об этом 19 июля сообщает «Новая газета».

Ранее «Фонтанка» писала, что документы для участия в выборах подали 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский и 59-летний Борис Иванович Вишневский.

На сайте петербургского избиркома указаны данные о кандидатах. Так, Вишневский Борис Иванович родился 17 апреля 1962 года в деревне Пономарево Кирилловского района Вологодской области.



«Новая газета» нашла уроженца Пономарево (в селе в 2002 году проживало всего 7 человек) в Петербурге. Он также Иванович по отчеству и появился на свет в один день с Борисом Ивановичем Вишневским, 17 апреля 1962 года. Как отмечает «Новая газета», вероятнее всего, это один и тот же человек.

Новоявленным «Вишневским» оказался Виктор Иванович Быков. Он же является помощником вице-спикера Законодательного собрания Сергея Соловьёва, а также секретарем местного отделения «Единой России» муниципального округа МО-78 и руководителем общественной приемной «ЕР» в Адмиралтейском районе. В разговоре с «Новой» Быков не ответил на вопрос о смене фамилии.

Борис Геннадьевич Вишневский, согласно официальной информации на сайте избиркома, родился 31 мая 1978 года в городе Торжок Калининской области, живёт в Усть-Славянке и работает начальником отдела продаж в ООО «Европроект Групп». Как пишет «Новая», единственный мужчина, родившийся в Торжке и живущий в Усть-Славянке, — Алексей Геннадьевич Шмелев. По данным, оставленным на сайте Linkedin, некий Алексей Шмелев трудится в «Европроект Групп» руководителем коммерческого отдела.

