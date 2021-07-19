FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +21
74.17р87.57р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
9
Печать

«Новая газета» нашла «клонов» петербургского депутата Вишневского. Они сменили фамилии ради участия в выборах

«Новая газета» выяснила, что «клоны» петербургского депутата Вишневского сменили фамилии ради выборов

Двое конкурентов оппозиционера Бориса Вишневского, баллотирующегося в центре города в Законодательное собрание Петербурга, сменили фамилии на аналогичную с ним ради участия в выборах. Об этом 19 июля сообщает «Новая газета».

Ранее «Фонтанка» писала, что документы для участия в выборах подали 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский и 59-летний Борис Иванович Вишневский.

На сайте петербургского избиркома указаны данные о кандидатах. Так, Вишневский Борис Иванович родился 17 апреля 1962 года в деревне Пономарево Кирилловского района Вологодской области.

«Новая газета» нашла уроженца Пономарево (в селе в 2002 году проживало всего 7 человек) в Петербурге. Он также Иванович по отчеству и появился на свет в один день с Борисом Ивановичем Вишневским, 17 апреля 1962 года. Как отмечает «Новая газета», вероятнее всего, это один и тот же человек.

Новоявленным «Вишневским» оказался Виктор Иванович Быков. Он же является помощником вице-спикера Законодательного собрания Сергея Соловьёва, а также секретарем местного отделения «Единой России» муниципального округа МО-78 и руководителем общественной приемной «ЕР» в Адмиралтейском районе. В разговоре с «Новой» Быков не ответил на вопрос о смене фамилии.

Борис Геннадьевич Вишневский, согласно официальной информации на сайте избиркома, родился 31 мая 1978 года в городе Торжок Калининской области, живёт в Усть-Славянке и работает начальником отдела продаж в ООО «Европроект Групп». Как пишет «Новая», единственный мужчина, родившийся в Торжке и живущий в Усть-Славянке, — Алексей Геннадьевич Шмелев. По данным, оставленным на сайте Linkedin, некий Алексей Шмелев трудится в «Европроект Групп» руководителем коммерческого отдела.

Алексей Шмелев широкой публике незнаком и в политике не засвечен, вопрос журналистов он проигнорировал.

Авторство технологии использования двойников на российских выборах приписывают политтехнологу Алексею Кошмарову. Считается, что впервые этот метод был применён на выборах в Петербурге. В 1998 году во время избирательной кампании в петербургское Законодательное собрание против Сергея Миронова были выставлены два двойника, один из которых — афророссиянин.

Пять лет назад на выборах в Государственную думу технологию применили против Оксаны Дмитриевой, которая избиралась по 217-му округу на юге Петербурга. Партия «Гражданская сила» отправила ей в конкуренты 27-летнюю Оксану Владимировну Дмитриеву, а уже упомянутые «Зелёные» выдвинули Олесю Дмитриеву. Суммарно по итогам выборов они набрали почти 9 тысяч голосов избирателей. Оксана Генриховна Дмитриева, выдвинутая Партией Роста, получила 31 тысячу голосов. Её конкурент от «Единой России» Михаил Романов стал победителем, набрав 40 тысяч 834 голоса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Cashmare
ориентацию они сменили видимо ещё раньше
tsodd
Поэтому нужно запретить однофамильцам избираться на одном участке
mjaroslav
Интересно, а после выборов, они меняют свои имена обратно?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний