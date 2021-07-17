Мажь Вишневского. На выборы в Заксобрание заявились уже два тёзки-однофамильца оппозиционного депутата

Борис Геннадьевич Вишневский моложе своего коллеги — ему 43 года. В качестве места работы он указал ООО «Европроект Групп», там он занят в отделе продаж.

Как следует из опубликованных 17 июля данных на сайте избирательной комиссии, документы для участия в выборах в качестве самодвиженцев Борис Иванович и Борис Геннадьевич Вишневские подали в конце недели. Борис Иванович ранее также заявился для участия в выборах в Государственную думу по центру Петербурга от партии «Зелёные». Как писала «Фонтанка» , в партии не смогли рассказать о том, чем занят 59-летний Борис Иванович. Согласно данным избиркома, он заявился на выборы как неработающий.

Борис Лазаревич Вишневский — оппозиционный депутат, проработавший в городском парламенте уже два созыва, а до этого многие годы работавший в ЗакСе помощником депутатов Игоря Артемьева и Михаила Амосова, к появлению однофамильцев, с которыми ему предстоит бороться на выборах, отнесся стоически.



«По-моему, они делают мне неплохую рекламу. Это высокая оценка моих заслуг. Буду объяснять, где настоящий, а где подделки», — сообщил Борис Вишневский «Фонтанке».



Авторство технологии использования двойников на российских выборах приписывают политтехнологу Алексею Кошмарову. Считается, что впервые этот метод был применён на выборах в Петербурге. В 1998 году во время избирательной кампании в петербургское Законодательное собрание против Сергея Миронова были выставлены два двойника, один из которых — афророссиянин.