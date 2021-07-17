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Мажь Вишневского. На выборы в Заксобрание заявились уже два тёзки-однофамильца оппозиционного депутата

Бориса Вишневского перед выборами атакуют спойлеры

В бюллетене на выборах в Законодательное собрание Петербурга 19 сентября во втором округе, включающем в себя исторический центр города, может оказаться трое Борисов Вишневских.

Как следует из опубликованных 17 июля данных на сайте избирательной комиссии, документы для участия в выборах в качестве самодвиженцев Борис Иванович и Борис Геннадьевич Вишневские подали в конце недели. Борис Иванович ранее также заявился для участия в выборах в Государственную думу по центру Петербурга от партии «Зелёные». Как писала «Фонтанка», в партии не смогли рассказать о том, чем занят 59-летний Борис Иванович. Согласно данным избиркома, он заявился на выборы как неработающий.

Борис Геннадьевич Вишневский моложе своего коллеги — ему 43 года. В качестве места работы он указал ООО «Европроект Групп», там он занят в отделе продаж.

Борис Лазаревич Вишневский — оппозиционный депутат, проработавший в городском парламенте уже два созыва, а до этого многие годы работавший в ЗакСе помощником депутатов Игоря Артемьева и Михаила Амосова, к появлению однофамильцев, с которыми ему предстоит бороться на выборах, отнесся стоически.

«По-моему, они делают мне неплохую рекламу. Это высокая оценка моих заслуг. Буду объяснять, где настоящий, а где подделки», — сообщил Борис Вишневский «Фонтанке».

Авторство технологии использования двойников на российских выборах приписывают политтехнологу Алексею Кошмарову. Считается, что впервые этот метод был применён на выборах в Петербурге. В 1998 году во время избирательной кампании в петербургское Законодательное собрание против Сергея Миронова были выставлены два двойника, один из которых — афророссиянин.

Пять лет назад на выборах в Государственную думу технологию применили против Оксаны Дмитриевой, которая избиралась по 217 округу на юге Петербурга. Партия «Гражданская сила» отправила ей в конкуренты 27-летнюю Оксану Владимировну Дмитриеву, а уже упомянутые «Зелёные» выдвинули Олесю Дмитриеву. Суммарно по итогам выборов они набрали почти 9 тысяч голосов избирателей. Оксана Генриховна Дмитриева, выдвинутая Партией Роста, получила 31 тысячу голосов. Её конкурент от «Единой России» Михаил Романов стал победителем, набрав 40 834 голоса.

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Комментарии (15)

MAGDANOZA
Всегда полагал, что не может быть ничего позорнее, чем быть членом партии "Единая Россия". Ан нет, какие-то зеленые обновили дно.
Милая +
Предстоят интересные выборы-голосовалки с подделками.
change_it
Посмотрел - Европроект Групп есть в ВК. Можно у них массово спросить, знают ли они, что их работник занимается довольно грязными делами.
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