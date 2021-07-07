«Нашего Вишневского я знаю». «Зелёные» выдвинули на выборы в Госдуму против петербургского оппозиционера его тезку

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Тезка известного в Петербурге оппозиционера выдвинут в центре Петербурга по 216 округу. Как выяснила «Фонтанка», в партии похоже сами плохо представляют, кто этот человек. Лидер «Зелёных» Андрей Нагибин заметил, что главное, что о нём нужно знать — это его фамилия. Технология выставления почти полных двойников уже использовалась в северной столице против оппозиционных кандидатов: в 2016 году благодаря Оксане Владимировне и Олесе Дмитриевым кандидат от Партии Роста Оксана Дмитриева не смогла попасть в Государственную думу, уступив единороссу Михаилу Романову.



Съезд партии «Зелёные» состоялся 6 июля вечером, проходил он в закрытом режиме, без журналистов. Информация о том, что в списке кандидатов напротив округа №216 (расположен на территории Центрального, Василеостровского, Адмиралтейского и Петроградского районов Петербурга) значится некий Борис Иванович Вишневский опубликовал телеграм-канал «Выборы, всем ЦЫК». На звонок «Фонтанки» в партии ответили скупо: завтра у нас пресс-конференция, там обо всём и расскажем.

Впрочем, за час представления итогов съезда партии кандидата Вишневского спикеры так и не упомянули. Зато рассказали об акциях в приютах для собак, представили кандидатов от Бурятии Сергея Зверева (он заметил, что выборы — это не просто, как клип снять) и от Москвы Романа Косарева из Russia Today. На вопрос из зала о том, что они не единственная партия с зелёной повесткой, представители «Зелёных» вспомнили про своих двойников (партия «Зелёная альтернатива»)» и весело заявили: «Зелёным альтернативы нет».

После пресс-конференции журналист «Фонтанки» позвонил лидеру «Зелёных» Андрею Нагибину. Приводим почти дословно этот разговор:



— Добрый день, Андрей Николаевич, звоню вам с вопросом о кандидате от вашей партии Борисе Ивановиче Вишневском.

— А кто такой Вишневский?

— Кандидат от «Зелёных» в 216 округе.

— Я своего Вишневского знаю, а вы про какого говорите?

— Про вашего. Расскажете про него?

— У нас 300 с лишним кандидатов. Я всех в лицо не знаю. В чем проблема в том, что у нас есть свой Вишневский?

— Проблема в том, что в Петербурге есть известный депутат Вишневский, а вашего Вишневского не знаете даже вы.

— Я не знаю, кто такой в Питере Вишневский, он от «Яблока» идёт? Если у них пойдет Андрей Николаевич Нагибин — пожалуйста. Я не знаю Вишневского от «Яблока», кто это? Я не в курсе, кто такой их Вишневский, нашего я знаю — это человек, живущий в Санкт-Петербурге.

— Вот и расскажите про него: чем он занимается?

— Вы меня, председателя партии, просите рассказать про то, чем занимается один из наших кандидатов?

— Да, вы сказали, что его знаете.

— Он прошел через аппарат, у него все собраны документы. Я и вас сам спрашиваю: почему какой-то Вишневский в другой партии?



— Так я спрашиваю про вашего кандидата: почему вы его выдвинули в самом центре Петербурга, в округе, который включает в себя весь исторический центр?

— Я очень рад, что его выдвинули.

— Почему? Чего он добился?

— Человек — Вишневский. Фамилия у него такая. А у меня Нагибин. А как бы вы ответили на мой вопрос?

— Я бы сказала на вашем месте, что вы не знаете, кто это и выдвинули его только из-за того, что его фамилия электорально известна.

— Ну, я так не отвечу. Ладно. До свидания.

По данным, которые предоставили «Фонтанке» в аппарате партии «Зелёных», Борису Ивановичу Вишневскому 60 лет.

Технология выставлять против популярного кандидата его однофамильца пришла из 90-х, говорит уже «настоящий» Борис Вишневский, которого партия «Яблоко» выдвинула на выборы в 216 округе в центре Петербурга. «Они ещё и отчество такое подобрали, что в бюллетени этот Иванович будет идти передо мной, у меня отчество Лазаревич. Но с этой технологией можно бороться: для этого нужно рассказывать своим избирателям, за какого Вишневского им нужно проголосовать. Уверен, что петербуржцы легко отличат подделку от оригинала», — сказал депутат петербургского Законодательного собрания «Фонтанке».



Впрочем, пять лет назад на выборах в Государственную думу ход с выставлением однофамильцев, так же использованный в Петербурге всё же сработал. Тогда в 217 округе во Фрунзенском районе партия «Гражданская сила» отправила избираться 27-летнюю Оксану Владимировну Дмитриеву, а уже упомянутые «Зелёные» (до этого, кстати, в 2014 году они выдвигали кандидата против Георгия Полтавченко — пенсионера Тахира Бикбаева) выдвинули Олесю Дмитриеву. Суммарно по итогам выборов «другие» Дмитриевы набрали почти 9 тысяч голосов избирателей. Оксана Генриховна Дмитриева, выдвинутая Партией Роста, получила 31 тысячу голосов. Её конкурент от «Единой России» Михаил Романов стал победителем, набрав 40 тысяч 834 голоса.

Авторство технологии использования двойников на российских выборах приписывают политтехнологу Алексею Кошмарову. Считается, что впервые этот метод был применён на выборах в Петербурге. В 1998 году во время избирательной кампании в петербургское Законодательное собрание против Сергея Миронова были выставлены два двойника, один из которых — афророссиянин.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

