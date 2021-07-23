автор фото Елена Афонина / ТАСС Поделиться Поделиться







В центре Петербурга начали сбор подписей за недавно сменивших имена и фамилии кандидатов — оба Бориса Вишневские, как и Борис Лазаревич Вишневский, депутат и кандидат от партии «Яблоко». И оба решили стать депутатами по тому же округу, что и настоящий Вишневский. Его тёзки отличаются возрастом и отчеством, а ещё местом работы. 59-летний Борис Иванович (Виктор Быков) до недавнего времени был помощником вице-спикера Законодательного собрания Сергея Соловьёва и функционером «Единой России», 43-летний Борис Геннадьевич (Алексей Шмелёв) работает в ООО «Европроект Групп», компании, торгующей автозапчастями. Оба они выдвигаются по второму округу в центре города в Законодательное собрание в качестве самовыдвиженцев. Если у двух Вишневских получится собрать нужное количество подписей, в бюллетене 19 сентября окажется трое кандидатов с одинаковыми именем и фамилией (первыми, согласно алфавиту, будут новоявленные Вишневские).



«Молодой и энергичный»

«Подпишитесь за кандидата, пожалуйста», — просит Сергей (имя изменено) у прохожих на углу улицы Рубинштейна и Невского проспекта. Он учится на юриста, говорит, что знакомые попросили помочь собрать подписи за кандидата. На вопрос, знает ли он того, за кого просит автографы избирателей, неуверенно кивает. Уточняю, знает ли он, что этот кандидат недавно сменил фамилию, — тоже отвечает кивком. Несколько десятков прохожих отказываются подписываться — кому некогда, кто говорит, что аполитичен, но большинство просто игнорируют вопрос.

Наконец, останавливается парень.

— А с чего это я должен за него подписываться? — с сомнением спрашивает он.

— Он молодой и энергичный, — отвечает Сергей.

— Ну а ещё что? Этого же мало. За что он выступает? Какие у него ценности?

Сергей смущённо молчит. Поняв, что попал в точку, парень начинает развивать свою мысль, а при виде заинтересованных слушателей говорит чуть громче. «Нет, ну вы плохо делаете свою работу. Кто этот человек? Что за Вишневский? Вы должны меня убедить». Так и не получив ответа, он победоносно уходит.



автор фото Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Сергей движется дальше — к Пяти углам. Ещё с десяток отказов, и, наконец, у толстовского дома дедушка, опаздывающий на электричку, соглашается поставить подпись. «Вы мне очень поможете», — радуется Сергей.

Взяв подпись у дедушки, он останавливает двух девушек. На вид — чуть старше 18 лет.

«Его сын — мой лучший друг. Конечно, хочу подписаться», — воодушевлённо отвечает одна из них и начинает заполнять подписной лист. Вторая смотрит на происходящее с недоверием. «Стой, посмотри на отчество», — говорит она подруге. Та читает подписной лист: «Геннадьевич». «Пойдём отсюда», — тянет её за собой подруга.

«Это третий или четвёртый?»

Второй день в Петербурге идут дожди. Местами — проливные. Саша (имя изменено) в перерывах между осадками ходит по аллее напротив метро «Чернышевская», подходит к редким прохожим с вопросом «А есть минуточка?». Чаще всего девушке отвечают отказом. Те, кто всё-таки останавливаются, получают предложение поставить подпись.

«За Ивановича», — гласит табличка в руках у Саши.



— Я не знаю, что это за кандидат. Что за Иванович? — спрашивает проходящий мимо мужчина.

— Наш кандидат, — отвечает Саша.

Что сделал Иванович, она не знает, но на всякий случай говорит: «Очень много сделал для города». Историю его появления в региональной политике ей тоже не рассказали: «Честно, я просто не успела разобраться пока. Знакомые попросили помочь, я и согласилась». Саша учится в РГГМУ (Гидромет), ей предстоит стать чиновником после получения диплома. «Это для меня своего рода практика. Как раз узнаю, что за кандидат и как всё работает», — говорит она.

Очередной прохожий откликается на Сашин призыв уделить ей время. «За Вишневского?» — переспрашивает он, в глазах мужчины загорается хитрый огонёк. «Я не знаю, кто этот ваш Вишневский, не буду подписывать. Кстати, это какой? Их же уже три или четыре?» — добавляет он, выдавая свою информированность. Саша не понимает вопроса, но переспросить не успевает — потенциальный избиратель уже потерял интерес и бодро зашагал по своим делам.



Район метро «Чернышевская», пожалуй, самый политически оживлённый. Под козырьком у метро от дождя прячутся сборщицы подписей за Российскую партию свободы и справедливости (от этой партии баллотируется поругавшийся с «Единой Россией» депутат Андрей Анохин). Им легче, хоть про кандидатов они тоже толком ничего не знают, но название говорит само за себя: «Эти люди выступают за свободу и справедливость». С другой стороны подписи собирают активистке либертарианской партии Марине Мацапулиной. Сборщики за неё формулируют предложения кратко: «Хотите поддержать независимого кандидата против «Единой России»?». Справедливости ради, и они чаще всего в ответ слышат: «Нет».

«Вроде депутат»

Алина (имя изменено) стоит у входа в Таврический сад уже второй день. Она учится в ЛЭТИ и участвует в студенческом волонтёрском движении. За отметку о совершённом добром деле студентам могут дать бонусы по учёбе. Политикой Алина не интересуется — в прошлом году она помогала сажать деревья, и это ей было больше по нраву. Но стоять летом в парке, дышать свежим воздухом — всяко лучше, чем сидеть дома и играть в игры, говорит она. На шее у Алины висит табличка «Сбор подписей против зла». Кто такой Борис Вишневский, она знает примерно, но если нужно, может позвонить куратору, он расскажет (куратор по имени Григорий, впрочем, в ответ на её телефонный звонок говорит, что очень занят).



автор фото Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Это депутат вроде такой. Он идёт самовыдвиженцем. Отчество у него ещё какое-то оригинальное». Затем она заглядывает в подписной листок, в котором указано «Геннадьевич». «Ну да, не очень оригинальное, — соглашается она. — Может поставите подпись? Можно даже без паспортных данных, нам разрешили».

Сама Алина не спешит подходить к людям.

«Они сами подходят, некоторым просто надо с кем-то поговорить. Вот сейчас час проговорила с бабушкой. От неё отказалась дочь, она хочет найти жильё, где за ней бы ухаживали. Недавно она в обморок упала в метро. Хорошо, что там, а не в подворотне — люди хоть помогли. Я ей дала свой номер, сказала звонить, я могу ей продукты купить, это не так дорого, но хоть какая-то помощь».

На вопрос, почему бы не предложить этим заняться кандидату, за которого она собирает подписи, Алина отмахивается: «Я лучше реальным делом помогу, а это же наверняка сплошная бюрократия».

В копилке за день у Алины всего пара подписей. «Это волонтёрство. Зато в университете зачтут», — добавляет она.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

