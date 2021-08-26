На YouTube-канале One Media 26 августа появился трейлер фильма «Спенсер: Тайны принцессы Дианы» (в оригинале — Spencer), который будет показан в кинотеатрах, включая российские, в ноябре. Картина, снятая режиссером Пабло Ларраином («Джеки»), рассказывает о жизни леди Дианы (урожденная Диана Фрэнсис Спенсер) в период перед разводом. В главной роли принцессы Уэльской, первой жены принца Чарльза, снялась Кристен Стюарт («Все еще Элис», «Комната страха»).



Ранее сообщалось, что новая картина не затронет тему гибели леди Ди, сосредоточившись на напряженных отношениях «королевы людских сердец» с супругом и ее любви к сыновьям — принцу Уильяму и принцу Гарри.

