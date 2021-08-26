На YouTube-канале One Media 26 августа появился трейлер фильма «Спенсер: Тайны принцессы Дианы» (в оригинале — Spencer), который будет показан в кинотеатрах, включая российские, в ноябре. Картина, снятая режиссером Пабло Ларраином («Джеки»), рассказывает о жизни леди Дианы (урожденная Диана Фрэнсис Спенсер) в период перед разводом. В главной роли принцессы Уэльской, первой жены принца Чарльза, снялась Кристен Стюарт («Все еще Элис», «Комната страха»).
Ранее сообщалось, что новая картина не затронет тему гибели леди Ди, сосредоточившись на напряженных отношениях «королевы людских сердец» с супругом и ее любви к сыновьям — принцу Уильяму и принцу Гарри.
В сентябре 2021 года фильм, в котором также снялись Тимоти Сполл, Джек Фартинг, Шон Харрис и Салли Хокинс, будет участвовать в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.
Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября. Ранее стало известно, что фестиваль откроется новым фильмом Педро Альмодовара «Параллельные матери», а в жюри основного смотра войдут режиссер «Паразитов» Пон Чжун Хо и создатель «Земли кочевников» Хлоя Чжао. И в основном, и в экспериментальном конкурсах участвуют фильмы из России — это лента россиян Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» (основной конкурс) и фильм ученика Александра Сокурова Владимира Битокова «Мама, я дома» (Orizzonti Extra).