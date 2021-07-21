В жюри Венецианского кинофестиваля войдут создатели «Паразитов» и «Земли кочевников»

Стало известно, кто войдет в жюри 78-го Венецианского кинофестиваля, информацию об этом разместил портал Variety.



Членом жюри станет оскароносная режиссер американо-китайского происхождения Хлоя Чжао. В 2020 году ее фильм «Земля кочевников» с триумфом прошел по главным фестивальным площадкам мира и собрал множество наград. В самой Венеции кинокартина получила главный приз — «Золотого льва».



К коллеге присоединятся бельгийская актриса Виржини Эфира, исполнительница главной роли в фильме Поля Верховена «Искушение», британская актриса Синтия Эриво (певица из «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»), канадская актриса Сара Гадон, которая произвела фурор в Венеции в 2011 году своей ролью в фильме Дэвида Кроненберга «Опасный метод» и сыграла в фильме Ксавьера Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована». Также выбирать победителей будут итальянский режиссер Саверио Костанцо (экранизировал роман Эллены Ферранте «Моя гениальная подруга») и режиссер из Румынии Александр Нанау («Коллектив»).

