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В жюри Венецианского кинофестиваля войдут создатели «Паразитов» и «Земли кочевников»

Стало известно, кто войдет в жюри 78-го Венецианского кинофестиваля, информацию об этом разместил портал Variety.

Членом жюри станет оскароносная режиссер американо-китайского происхождения Хлоя Чжао. В 2020 году ее фильм «Земля кочевников» с триумфом прошел по главным фестивальным площадкам мира и собрал множество наград. В самой Венеции кинокартина получила главный приз — «Золотого льва».

К коллеге присоединятся бельгийская актриса Виржини Эфира, исполнительница главной роли в фильме Поля Верховена «Искушение», британская актриса Синтия Эриво (певица из «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»), канадская актриса Сара Гадон, которая произвела фурор в Венеции в 2011 году своей ролью в фильме Дэвида Кроненберга «Опасный метод» и сыграла в фильме Ксавьера Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована». Также выбирать победителей будут итальянский режиссер Саверио Костанцо (экранизировал роман Эллены Ферранте «Моя гениальная подруга») и режиссер из Румынии Александр Нанау («Коллектив»).

Председателем жюри секции «Горизонты» станет боснийский режиссер Ясмила Жбанич («Куда ты идёшь, Аида?»), а жюри премии дебютов возглавит итальянский продюсер Уберто Пазолини.

Напомним, что ранее стало известно, что возглавит венецианское жюри режиссер Пон Чжун Хо. Его фильм «Паразиты» завоевал в 2019 году несколько «Оскаров», получил «Золотой глобус» и «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

Венецианский международный кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября на острове Лидо в Венецианской лагуне. Его откроет новый фильм испанского режиссера Педро Альмодовара «Параллельные матери» (Madres paralelas).

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