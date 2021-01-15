Создатель оскароносных «Паразитов» возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Лауреат премии «Оскар» за 2020 год в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Паразиты» — южнокорейский режиссер и сценарист Пон Чжун Хо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщается 15 января на официальном сайте Мостры.
78-й Международный венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября 2021 года.
Пон Чжун Хо вторым после Уолта Диснея в истории премии «Оскар» получил четыре премии за один год. Среди других его наград — «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля за лучший фильм («Паразиты») и премия «Золотой ворон» на Брюссельском кинофестивале — за фильм «Вторжение динозавра».
51-летний Пон Чжун Хо рос младшим ребенком в семье, где было четверо детей. Его отец принадлежал к первому поколению графических дизайнеров, служил профессором искусства в университете и главой арт-департамента национального института кинематографии. Стать режиссером будущий лауреат «Оскара» решил в 14-летнем возрасте, глядя на работу своего отца. Однако его специализацией в вузе стала социология. В юности Пон Чжун Хо примкнул к Южно-Корейскому демократическому движению и участвовал в студенческих демонстрациях. Два года отслужил в армии. Позже с другими студентами основал киноклуб, в качестве члена которого и снял свои первые фильмы. Позже окончил двухлетнюю образовательную программу в Корейской академии киноискусств, а его выпускные фильмы были приглашены на международные кинофестивали в Гонконге и Ванкувере. Творческий почерк Пон Чжун Хо отличают интерес к социальной тематике, комбинирование жанров и черный юмор.