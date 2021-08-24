На второй день танкового биатлона в Алабино белорусы удивили публику, казалось бы, несовместимым. Из люков вылезли балерины.

Видео танца появилось в Сети накануне, СМИ обратили на него внимание 24 августа. Сперва на площадке Алабино синхронно двигались танк и боевая машина десанта. Затем выехали два белорусских танка, из люков которых вылезли две пары танцоров. Молодые люди были одеты в комбинезоны танкистов, девушки появились в пачках и пуантах.