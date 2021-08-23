В «Сапсане» по дороге в Москву умер пассажир

Как 23 августа пишут в социальных сетях пассажиры поезда, около двух часов дня «Сапсан», следующий из Петербурга в Москву, добрался до Колпино и, так и не набрав полной скорости, остановился.



«Приехали медики, никого не выпускают, наступила смерть (сердце), персонал поезда говорит, что медики пытаются реанимировать. Мимо пробежал по вагону поп», — сообщает один из очевидцев в Тwitter.



В пресс-службе транспортной полиции по СЗФО «Фонтанке» подтвердили, что поезд был остановлен из-за необходимости вызова скорой к пассажиру, которому стало плохо. Однако он скончался до приезда медиков. Проводится проверка.

