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В «Сапсане» по дороге в Москву умер пассажир

Дневной «Сапсан» в столицу прибудет с опозданием. Причиной этого стала трагедия в одном из вагонов.

Как 23 августа пишут в социальных сетях пассажиры поезда, около двух часов дня «Сапсан», следующий из Петербурга в Москву, добрался до Колпино и, так и не набрав полной скорости, остановился.

«Приехали медики, никого не выпускают, наступила смерть (сердце), персонал поезда говорит, что медики пытаются реанимировать. Мимо пробежал по вагону поп», — сообщает один из очевидцев в Тwitter.

В пресс-службе транспортной полиции по СЗФО «Фонтанке» подтвердили, что поезд был остановлен из-за необходимости вызова скорой к пассажиру, которому стало плохо. Однако он скончался до приезда медиков. Проводится проверка.

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Комментарии (24)

bluxer
Как же он теперь назад поедет?
Opus
Интересно, когда в "Фонтанке" научатся склонять русские топонимы? "...доехал до Колпино". Тогда пишите "...по дороге в Москва...".
nuga
Статус умершего-вакцинирован?
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