Стали известны подробности серьезного ДТП с пешеходами, произошедшего утром 23 августа во Фрунзенском районе Петербурга. Полиция ищет сбежавшего водителя.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, информация о ДТП поступила в полицию около 8:30. У дома 39 по Бухарестской улице неустановленный водитель на автомобиле Volkswagen не справился с управлением и врезался в ограждение проезжей части у трамвайной остановки. В результате пострадали две женщины, 51 года и 53 лет, которые ждали трамвай, обеих госпитализировали. Ранее сообщалось об одной пострадавшей.
Водитель «Фольксвагена» после ДТП с места происшествия скрылся. Со слов подписчиков группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», он мог быть таксистом. «Приняты меры к его розыску и задержанию», — сообщили в главке.