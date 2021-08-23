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Водитель, сбивший пешеходов у трамвайной остановки в Купчино, сбежал с места ДТП

Стали известны подробности серьезного ДТП с пешеходами, произошедшего утром 23 августа во Фрунзенском районе Петербурга. Полиция ищет сбежавшего водителя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, информация о ДТП поступила в полицию около 8:30. У дома 39 по Бухарестской улице неустановленный водитель на автомобиле Volkswagen не справился с управлением и врезался в ограждение проезжей части у трамвайной остановки. В результате пострадали две женщины, 51 года и 53 лет, которые ждали трамвай, обеих госпитализировали. Ранее сообщалось об одной пострадавшей.

Водитель «Фольксвагена» после ДТП с места происшествия скрылся. Со слов подписчиков группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», он мог быть таксистом. «Приняты меры к его розыску и задержанию», — сообщили в главке.

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Комментарии (5)

AU_AU_AU
Судя по цвету и марке машины этот таксист - уроженец одной из среднеазиатских республик, испугался последствий и сбежал как крыса, ничего найдут по записям, будет урок для его земляков-таксистов, а вот людей пострадавших от этого урода жалко....
AlBerkut
Теперь что, от таких вот ездюков дороги бетонными надолбами противотанковыми огораживать, а остановки делать по чертежам ДОТов?
Чтобы и от фуры на полном скаку защищали?
Забор почти отработал, отразил авто рикошетом обратно на проезжую часть, рассыпался правда, но ИМХО тяжесть последствий всё же снизил, но это легковушка была, а от фуры/самосвала/миксера такой не спасёт... Что, железобетонные делать, метра 2 что высотой, что шириной?
А таксираста может уже и в ауле либо кишлаке искать надо...
А13579
Рванул на родину?
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