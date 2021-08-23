Серьёзное ДТП произошло утром 23 августа во Фрунзенском районе Петербурга.
На Бухарестской улице, 94, «Фольксваген Поло» снёс ограждение трамвайной линии и сбил человека около «зебры». Проезжавшие мимо горожане сначала предположили, что пострадал велосипедист, о чём и написали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Однако эта информация не подтвердилась.
Как сообщили «Фонтанке» в МВД, в ДТП на Бухарестской пострадала 50-летняя женщина-пешеход. В тяжёлом состоянии её госпитализировали.
Подписчики подтвердили. «Не было там велосипеда никакого, водила врезался в ограждения и сбил женщину, которая ждала трамвай», — пишет Стас. «Велосипеда не было, — вторит Андрей. — Таксист, похоже, заснул, притерся к поребрику, крутанул рулем вправо, испугался, крутанул влево и влетел в остановку. Дорога была пустая, перед ним вообще никого не было. Пассажиры вроде целы».