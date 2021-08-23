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Ошмётки ограждения, куски асфальта, вырванное колесо и человек на рельсах: в Купчино «таксист, похоже, заснул»

В ДТП на Бухарестской серьёзно пострадала женщина

Серьёзное ДТП произошло утром 23 августа во Фрунзенском районе Петербурга.

На Бухарестской улице, 94, «Фольксваген Поло» снёс ограждение трамвайной линии и сбил человека около «зебры». Проезжавшие мимо горожане сначала предположили, что пострадал велосипедист, о чём и написали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Однако эта информация не подтвердилась.

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Как сообщили «Фонтанке» в МВД, в ДТП на Бухарестской пострадала 50-летняя женщина-пешеход. В тяжёлом состоянии её госпитализировали.

Подписчики подтвердили. «Не было там велосипеда никакого, водила врезался в ограждения и сбил женщину, которая ждала трамвай», — пишет Стас. «Велосипеда не было, — вторит Андрей. — Таксист, похоже, заснул, притерся к поребрику, крутанул рулем вправо, испугался, крутанул влево и влетел в остановку. Дорога была пустая, перед ним вообще никого не было. Пассажиры вроде целы».

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Комментарии (4)

mynine
Опять эти ни от чего не спасающие уродливые заборы калечат людей!

Необходимо требовать полного удаления их с улиц города.
Догоним Северную Корею
У этого старца из кремля вообще хоть где нибудь что то работает по правилам и закону? Родной город президента, когда то был прекрасный город, а теперь питерстан стал
Romul1960
В Яндекс Такси работает приезжая б.. а, контроля за этими гоб. и никакого, результат налицо. Примеров подобных масса к сожалению...
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