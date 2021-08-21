Несколько дней из-за сильных дождей не могут откачать воду с территории лагеря «Зори Анапы», а к тому же «прорвало канализацию». Петербургские дети приехали гулять по берегу Черного моря, а им досталось ходить по щиколотку среди фекалий, а вскоре у них еще и началась рвота.

Детский оздоровительный лагерь «Зори Анапы» находится на побережье Черного моря. Площадь всей территории комплекса — 4 га. В каждой комнате размещают от трех до шести детей. Столовая, где есть собственный кондитерский цех, рассчитана на 500 мест, примерно столько же отдыхающих в настоящий момент находятся и в самой здравнице.



Как сообщила «Фонтанке» мать одного из воспитанников, Екатерина Щеглова, на самочувствие дети начали жаловаться на этой неделе. Ее семья получила путевку для 7-летнего сына, как многодетная, бесплатно. Из кровных оплатили только проезд. Так же и у остальных детей, большинство из которых из Петербурга, а еще часть — из Мурманской области. Смена у сына Щегловой началась 6 августа и завершиться должна 26-го числа, но почти все это время на территории лагеря, по словам мальчика, стоит вода. Связь с матерью он поддерживал через детский гаджет — часы.

«В них нет камеры, показать он мне не смог. Сын рассказывал, что лагерь затопило из-за шторма, что отменили дискотеки, а дети стали выходить из корпусов только в столовую и шли к ней по воде. У него начался насморк, а у остальных там что-то типа ротавируса. Детей тошнит, многие болеют», — сказала она в телефонном разговоре 21 августа.

По словам других родителей, у ребят в лагере забирают телефоны и отдают лишь на короткое время, чтобы позвонить домой. В эти периоды некоторые из них и смогли заснять происходящее и отправить взрослым.



предоставила Анастасия Простоковская

Дети были счастливы и радостны до тех пор, пока у них не поднялась температура, говорит Евгения Субботина, у которой также двое детей отправились на отдых в Анапу из Петербурга. «Их рвёт вторые сутки. Дочь позвонила и попросила забрать их домой. На территории лагеря вонь, вода с червями цветущая. Доктор в открытую сказал, пусть ваши родители вас забирают», — сказала она.

По словам Анастасия Простоковской, у которой в настоящий момент в лагере находятся двое детей, виной тому могут быть канализационные стоки. Родители предполагают, что вода из-за сильных ливней вышла наружу и начала застаиваться на территории лагеря. «Дети говорят об ужасной вони. Их рвет в комнатах, в столовой. Мои пока еще не заболели. В изоляторе мест нет, больные живут в одних комнатах со здоровыми. Смена кончается 26-го, раньше их просто не повезут. Я уже наготове, чтобы сорваться из Петербурга и забрать детей», — говорит женщина.

Вожатые отрядов комментировать произошедшее отказываются, так как «на планерке решили, что со СМИ говорит только администрация». А вот руководители ДОЛ не отвечают на звонки и сообщения ни от корреспондентов, ни от родителей. Администрация ограничилась заявлением на своей странице в социальной сети, в котором сообщила, что территория затоплена уже «8 дней». Осадков, по всей видимости, так много, что «машина МЧС не справляется», при этом воду откачивают уже несколько суток. Со своей стороны, как заявляют в руководстве учреждения, они сделали все возможное, но необходима помощь администрации края, которую получить не удается.



«Власти Краснодарского края не могут нам помочь, говоря о том, что наше положение — это не ЧС и эвакуировать нас некуда! Просим звонить и писать выше, сообщения в группе властями не просматриваются. Всё, что мы могли сделать, — мы сделали! Все вопросы, волнующие вас, не в компетенции начальника лагеря», — сообщается в заявлении администрации лагеря.

Руководство самого региона официально ситуацию не комментировало. Согласно «СПАРК», в прошлом году общая выручка здравницы составила 21,4 млн рублей, но по итогу чистая прибыль оказалась отрицательной — организация ушла в минус на 14 млн рублей.

Из Петербурга в «Зорях Анапы» в настоящий момент находятся около 200 детей. Как рассказали «Фонтанке» в городском комитете по образованию, они из Невского, Адмиралтейского, Фрунзенского, Колпинского и Курортного районов. «Представители надзорных органов Анапы в лагере были. Данных о заболевании ротавирусной инфекцией нет. Ситуацию держат на контроле администрации районов, направивших детей на отдых», — добавили там.



После возмущенных звонков родителей в лагерь нагрянули прокуроры. Как сообщили в пресс-службе анапской межрайонной прокуратуры, на территории накануне нашли нарушения. По информации ведомства, вода затопила территорию, но в спальные корпуса не зашла, однако администрация не установила деревянные настилы, по которым можно было бы ходить.

В изоляторе, как убедился анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко, в настоящий момент находятся 10 детей из 497, однако он поручил осмотреть и других отдыхающих. Об их диагнозе ведомство не распространялось, как и о возможном благоухании на территории. Тем не менее после визита Фоменко поручил территориальному отделу Роспотребнадзора проверить в лагере соблюдение санитарных норм.

По информации регионального управления, спальные корпуса, столовая и медпункт сухие. Воду на самой территории откачивают круглосуточно, а также начали делать настилы для передвижения. «Детей никуда не переселяли. Эпидемическая ситуация в норме, среди детей есть единичные случаи ОРВИ, вспышек инфекционной заболеваемости нет», — добавили в управлении.

