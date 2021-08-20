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«Паровозик» из четырех машин с утра занимает предпоследнюю свободную полосу на востоке КАД

Массовая авария сузила и без того ограниченный дорожными работами участок кольцевой автодороги на востоке Петербурга. Столкнулись еще утром, но вот уже вечерний час пик — и очевидцы вновь сообщают о ней же.

О «паровозике» из четырех машин, что перегородил одну из двух свободных полос во внутреннем кольце КАД между съездами на Шафировский проспект и проспект Косыгина, вечером 20 августа сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Маша. Эта же авария собирала пробку еще в первой половине дня.

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Как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», четыре автомобиля столкнулись на 41-м километре внутреннего кольца КАД еще в 9:10. Участники все еще стоят в ожидании ГИБДД.

На этом участке кольцевой ведутся дорожные работы, из-за чего две полосы перекрыты, а на оставшихся скорость ограничена 50 км/ч. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внутреннем кольце тянется на 5 километров, начинаясь от Шафировского проспекта. На внешнем кольце, где тоже идет ремонт, пробка чуть более 3 километров.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

LiChaBaTa
ГИБДД молодцы! Здорово придумали проучить не держащих дистанцию. При этом, правда, другие граждане страдают. Но это уже другая история...
SVBR
Пусть стоят до Нового Года.Олени!!!
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