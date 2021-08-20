О «паровозике» из четырех машин, что перегородил одну из двух свободных полос во внутреннем кольце КАД между съездами на Шафировский проспект и проспект Косыгина, вечером 20 августа сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Маша. Эта же авария собирала пробку еще в первой половине дня .

Как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», четыре автомобиля столкнулись на 41-м километре внутреннего кольца КАД еще в 9:10. Участники все еще стоят в ожидании ГИБДД.

На этом участке кольцевой ведутся дорожные работы, из-за чего две полосы перекрыты, а на оставшихся скорость ограничена 50 км/ч. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внутреннем кольце тянется на 5 километров, начинаясь от Шафировского проспекта. На внешнем кольце, где тоже идет ремонт, пробка чуть более 3 километров.