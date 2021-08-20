Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 9 часов на 41-м километре внутреннего кольца столкнулись четыре легковых автомобиля, ехавшие попутно. Никто не пострадал. Машины заняли вторую полосу и стали ждать ГИБДД, за три часа инспекторы не успели к ним приехать.



«Паровозик из 4 машин — «Сандеро», «Мурано», «Октавия» и «Солярис» — на сужении. Остался единственный правый ряд и обочина. Пробка очень серьезная», — предупреждали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В 10:39 «Яндекс» назвал эту пробку самой длинной для данного времени суток за всю последнюю неделю: от Пискаревского проспекта до Колтушского шоссе, 10,7 километра. По данным «Яндекс.Карт» на 12:30, заторы в обе стороны превышают 4 километра.



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Напомним, на участке с 41 по 39 километр внутреннего кольца идут работы по ликвидации колейности, в связи с чем закрыты третья и четвёртая полосы, а на первой и второй ограничена скорость. Кроме того, по данным «Яндекс.Карт», пробки сохраняются:

там же на внешнем кольце (4,3 километра);



на внешнем кольце от Токсовского шоссе до Бугров (3,7 километра);



на внутреннем кольце в районе вантового моста (4,7 километра);



на внешнем кольце в районе Московского шоссе (2,5 километра).

