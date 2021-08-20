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Суд закрыл в изоляторе тренера, обвиняемого в насилии над девочками-подростками в Петербурге

Тренер по вольной борьбе из петербургской спортшколы закончит лето за решёткой. Суд на два месяца изолировал мужчину, на приставания которого пожаловались две школьницы.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 20 августа Зеленоградский райсуд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Эдуарда Васильева под стражу. Мужчину задержали накануне по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц младше 14 лет, в тот же день ему предъявили обвинение.

Васильев с самой строгой мерой пресечения не согласен. Вместе с адвокатом он просил суд ограничиться домашним арестом, но не убедил. Под стражу его определили до 18 октября.

Как писала «Фонтанка», 56-летнего тренера задержали после того, как 13-летняя девочка из детского лагеря в посёлке Серово поделилась с родителями подробностями отдыха. По её словам, мастер по вольной борьбе проявил сексуальный интерес к ней и её подруге.

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Комментарии (5)

lamer
Таки проявил интерес, или надругался?
gencon
Там ещё присесть должны его подельники - тётки, которые обговаривали девочку жаловаться. Но если присадить их - тогда задумаются фальсификаторы на выборах - ведь там тоже действует ОПГ.
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