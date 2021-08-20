Суд закрыл в изоляторе тренера, обвиняемого в насилии над девочками-подростками в Петербурге

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 20 августа Зеленоградский райсуд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Эдуарда Васильева под стражу. Мужчину задержали накануне по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц младше 14 лет, в тот же день ему предъявили обвинение.



Васильев с самой строгой мерой пресечения не согласен. Вместе с адвокатом он просил суд ограничиться домашним арестом, но не убедил. Под стражу его определили до 18 октября.



Как писала «Фонтанка», 56-летнего тренера задержали после того, как 13-летняя девочка из детского лагеря в посёлке Серово поделилась с родителями подробностями отдыха. По её словам, мастер по вольной борьбе проявил сексуальный интерес к ней и её подруге.

