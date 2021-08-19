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Суд подтвердил незаконность пробивки двери на фасаде дома напротив Летнего сада

Куйбышевский суд Петербурга удовлетворил иск группы горожан и признал незаконным выданное комитетом по охране памятников разрешение на пробивку двери на лицевом фасаде исторического здания на набережной Фонтанки — прямо напротив Летнего сада. Об этом 19 августа в своем телеграм-канале сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский.

«Друзья, победа! Жители (во главе с заслуженной артисткой России Ларисой Дмитриевой) и муниципальные депутаты МО «Литейный округ» от «Яблока» (Владислав Вольский, Егор Карпенков, Сергей Трошин) при поддержке моих юристов выиграли суд и доказали незаконность пробивки двери в историческом доме 2/7 по улице Чайковского», — написал парламентарий.

Как пояснил «Фонтанке» юрист Павел Шапчиц, в иске оспаривалось выданное комитетом по охране памятников разрешение на проведение работ по сохранению культурного наследия, на основании которого и был изменен фасад. Суд обязал чиновников отменить этот документ. На рассмотрение дела в суде ушло девять месяцев. Решение в настоящий момент не вступило в силу: у ответчиков есть месяц на то, чтобы его оспорить.

Собеседник обращает внимание, что для «сохранения» памятника не требовалось производить расширение окна до дверного проема. «Иначе получается, что термин «работы по сохранению культурного наследия» — резиновый», — констатировал юрист.

Дверной проем на фасаде дома со стороны набережной пробили в 2020 году. Наиболее примечательное в этой истории — что проход вел в квартиру известного петербургского архитектора Евгения Герасимова, члена Градостроительного совета города. Здание является памятником.

В июне прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело после публичного возмущения ситуацией главы СК Александра Бастрыкина. Прокуратура отменила постановление ведомства. Однако дело было возбуждено повторно.

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Комментарии (12)

VF812
Это тот самый Герасимов, который полгорода за.... строил своими "творениями"? Если я себе правильно представляю корпус, выходящий на Фонтанку, то это Прачечный двор середины-конца 18 века. Это существо называет себя архитектором? Да он очень плохой человек (использую такую лексики взамен мата). Такое существо должно быть нерукопожатым среди коллег и из любого профсобрания его нужно пинком под мягкое место выгонять, не говоря про то, что его судить нужно уже не по цивильным правилам, а по уголовным.
Павел Михайлов
Герасимов своими проектами, под хотелки заказчиков, знатно изгадил облик центра Петербурга
Komarinsk2019
На Большой Зелениной, 20 для кафе пробили вход со ступеньками и крохотным ограждением, оставили узкую полоску, как раз в районе пешеходного перехода - и по этой узенькой полосочке люди и идут, и стоят, ждут светофора. Мало того, что узко и неудобно, так в гололед можно ещё и не хило так свалиться через ограждения на каменные ступеньки с высоты два метра. Это чудо, что никто ещё упал. Спасибо, дорогие власти и комитеты, так вы думаете о нас, прям ночей не спите, пересчитывая взятки от кафешек и магазинчиков.
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