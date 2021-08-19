Суд подтвердил незаконность пробивки двери на фасаде дома напротив Летнего сада

«Друзья, победа! Жители (во главе с заслуженной артисткой России Ларисой Дмитриевой) и муниципальные депутаты МО «Литейный округ» от «Яблока» (Владислав Вольский, Егор Карпенков, Сергей Трошин) при поддержке моих юристов выиграли суд и доказали незаконность пробивки двери в историческом доме 2/7 по улице Чайковского», — написал парламентарий.

Куйбышевский суд Петербурга удовлетворил иск группы горожан и признал незаконным выданное комитетом по охране памятников разрешение на пробивку двери на лицевом фасаде исторического здания на набережной Фонтанки — прямо напротив Летнего сада. Об этом 19 августа в своем телеграм-канале сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Как пояснил «Фонтанке» юрист Павел Шапчиц, в иске оспаривалось выданное комитетом по охране памятников разрешение на проведение работ по сохранению культурного наследия, на основании которого и был изменен фасад. Суд обязал чиновников отменить этот документ. На рассмотрение дела в суде ушло девять месяцев. Решение в настоящий момент не вступило в силу: у ответчиков есть месяц на то, чтобы его оспорить.



Собеседник обращает внимание, что для «сохранения» памятника не требовалось производить расширение окна до дверного проема. «Иначе получается, что термин «работы по сохранению культурного наследия» — резиновый», — констатировал юрист.



Дверной проем на фасаде дома со стороны набережной пробили в 2020 году. Наиболее примечательное в этой истории — что проход вел в квартиру известного петербургского архитектора Евгения Герасимова, члена Градостроительного совета города. Здание является памятником.



В июне прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело после публичного возмущения ситуацией главы СК Александра Бастрыкина. Прокуратура отменила постановление ведомства. Однако дело было возбуждено повторно.

