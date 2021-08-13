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Росавтодор поможет Смольному с петербургскими дорогами

Правительство Петербурга подготовило проект соглашения с Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) «О сотрудничестве в сфере развития автомобильных дорог общего пользования». Стороны рассчитывают на федеральные миллиарды.

Как говорится в проекте соглашения, опубликованном 13 августа, участники должны будут подготовить программу дорожной деятельности на ближайшие годы, в нее войдут как федеральные трассы, так и петербургская улично-дорожная сеть.

«Финансовое обеспечение должно предусматривать использование средств федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга, а также внебюджетных средств», — значится в тексте.

Одним из главных понятий документа является так называемая опорная сеть автодорог России; перечень петербургских адресов, которые в нее входят, содержится в специальном приложении, там почти 250 наименований.

Перечень дорог, входящих в опорную сетьСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Доля дорог федерального значения, находящихся в нормативном состоянии, должна оставаться на уровне 100%; региональных — увеличиться с 65,5% до 71,2% в 2024 году; для опорной сети показатель должен вырасти с 78% в 2021 году до 85,3% в 2024-м.

Кроме того, указан планируемый уровень финансирования и объем работ на 2021–2024 годы.

В частности, в 2021 году 4,7 млрд от центрального бюджета ждут на содержание дорог федерального значения, 3,7 млрд — на строительство и еще миллиард на содержание региональных дорог. Полный список по годам — ниже.

Планируемый объем работ и финансированиеСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Ранее Смольный составил заявку на привлечение федерального софинансирования по крупным транспортным объектам: в частности, на строительство новых станций метро, реконструкцию улично-дорожной сети в Кронштадте и обновление подвижного состава метрополитена. Центральный бюджет уже участвует в проекте строительства Широтной магистрали скоростного движения.

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Комментарии (1)

266081655
Дураки и дороги.... Символы России.....
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