Росавтодор поможет Смольному с петербургскими дорогами

Как говорится в проекте соглашения, опубликованном 13 августа, участники должны будут подготовить программу дорожной деятельности на ближайшие годы, в нее войдут как федеральные трассы, так и петербургская улично-дорожная сеть.



«Финансовое обеспечение должно предусматривать использование средств федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга, а также внебюджетных средств», — значится в тексте.



Одним из главных понятий документа является так называемая опорная сеть автодорог России; перечень петербургских адресов, которые в нее входят, содержится в специальном приложении, там почти 250 наименований.