автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Открытие отреставрированных залов Александровского дворца в музее-заповеднике «Царское Село» прошло 13 августа. Среди 13 «обновлённых залов» — личные апартаменты Николая II и его супруги Александры Фёдоровны. После заполнения предметами интерьера покои изменились до неузнаваемости.

Директор «Царского Села» Ольга Таратынова назвала открытие первой очереди залов «эпохальным событием».

«Это место связано с поворотными историческими моментами, судьбами нескольких поколений Романовых. Последние годы все наши силы, стремления и мечты были связаны с реставрацией дворца. Это проект невероятной сложности, и вот наконец мы можем немного выдохнуть — первый этап пройден», — отметила она.



В экспозиции разместили более шести тысяч предметов из фондов музея-заповедника. Две сотни вещей «Царскому Селу» на временное хранение передал ГМЗ «Павловск».

Интерьеры, в окружении которых с 1905 года постоянно проживал Николай II с семьёй, посетители могут оценить начиная с 14 августа: по входному билету получится пройти через Приёмную, Рабочий кабинет, Мавританскую, Камердинерскую и Парадный кабинет, находящиеся на половине императора, а также осмотреть Свитскую, Спальню, Сиреневый кабинет, Палисандровую и Кленовую гостиные на части императрицы Александры Фёдоровны. По пути туристам встретятся Угловая гостиная и помещения библиотек. Тут на полках выставили порядка пяти тысяч томов.



автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Восстанавливая убранство комнат при реставрации, мастера опирались на любительские фотографии членов императорской семьи, автохромы 1917 года и на архивные документы. В том числе в Парадном кабинете, Приёмной, Угловой гостиной и двух залах Библиотеки сохранили историческую отделку интерьеров: дубовые стенные панели, деревянную обшивку потолка и керамическую плитку.



Несколько лет заняла работа с тканями: стены, мебель и альков в Спальне дворца обиты чинцем — вощёной хлопковой материей с набивным рисунком. Этот материал, как и шёлковое покрытие в Сиреневом кабинете, воссоздавали по сохранившимся образцам. Точно так же, опираясь на исторические сведения, реставраторы воссоздали батистовые портьеры в Мавританской, жаккардовые с изображением гиацинтов занавеси в Парадном кабинете и похожие на них, но с изображением птиц в Кленовой гостиной. Тесьма, бахрома, кружево в убранстве дворца — повсюду.

Во время работ историкам помогали и сделанные внезапно открытия: так, во время демонтажа в Мавританской мастера раскрыли подпольную чашу бассейна и обнаружили в ней фрагменты плитки. Благодаря этому для облицовки стен помещения удалось подобрать максимально точный «исторический цвет».

Отдельное внимание пришлось обратить на ковры: в 13 залах их площадь насчитывает почти 550 квадратных метров. Особенно примечателен сшивной ковер из новозеландской шерсти: это украшение Кленовой гостиной весит около 400 килограммов.



В Сиреневом кабинете, Палисандровой и Кленовой гостиных, Спальне и Рабочем кабинете посетители насчитают 60 предметов мебели: все они сделаны из бука, ореха, палисандра и клёна. За годы работы историки помимо прочего воссоздали антресоль в Кленовой гостиной, стенные панели, а также камины в нескольких залах.

Масштабные работы в Александровском дворце начались в 2012 году, последние семь лет он был закрыт для посетителей. Воссоздание исторической отделки помещений велось с 2017 года. О том, как именно происходила работа, подробно рассказывала «Фонтанка».

На вторую очередь и восстановление западной части здания, по оценкам руководства музея-заповедника в 2020 году, уйдёт порядка трёх лет.

