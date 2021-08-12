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В шиномонтаже на В.О. петербурженка подверглась сексуальному насилию. Её обидчика три года не могли найти за другое преступление

На Малом проспекте ВО задержали мужчину, за секснасилие в шиномонтаже

Сотрудникам уголовного розыска Василеостровского района потребовалось три недели, чтобы найти мужчину, которого их коллеги из Пушкина безуспешно искали почти три года.

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, 21-летнего мужчину оперативники задержали на Малом проспекте В.О. Его искали по делу, возбужденному после заявления 20-летней женщины. Она пожаловалась в СК на то, что в начале июля в помещении шиномонтажа на 26-й линии её знакомый совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Было возбуждено дело.

Парня нашли и привезли в районный отдел СК, там выяснилось, что он с 2018 года находится в розыске в Пушкинском районе Петербурга, где на машине попал в ДТП. В аварии пострадал человек.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

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Комментарии (1)

ash364
Я правильно понимаю, что если бы не этот акт, то его еще бы три года искали?
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