В шиномонтаже на В.О. петербурженка подверглась сексуальному насилию. Её обидчика три года не могли найти за другое преступление

Сотрудникам уголовного розыска Василеостровского района потребовалось три недели, чтобы найти мужчину, которого их коллеги из Пушкина безуспешно искали почти три года.
Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, 21-летнего мужчину оперативники задержали на Малом проспекте В.О. Его искали по делу, возбужденному после заявления 20-летней женщины. Она пожаловалась в СК на то, что в начале июля в помещении шиномонтажа на 26-й линии её знакомый совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Было возбуждено дело.
Парня нашли и привезли в районный отдел СК, там выяснилось, что он с 2018 года находится в розыске в Пушкинском районе Петербурга, где на машине попал в ДТП. В аварии пострадал человек.
Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.