Жалоба на конкурс по выбору петербургского мусорного оператора признана необоснованной

Комиссия ФАС признала необоснованной жалобу на условия конкурса по выбору регионального оператора Петербурга по обращению с отходами.
Об итогах заседания «Фонтанке» 11 августа сообщил главный претендент на этот статус — Невский экологический оператор. «Мы удовлетворены этим решением, которое позволяет проводить конкурс дальше. Главное в данном случае — не затягивать проведение так называемой мусорной реформы», — заявили в пресс-службе.
Жалобу подала компания ЛОЭК, чьим учредителем является Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области, которая выполняет функции регоператора в 47-м регионе.
Сам конкурс объявлен для выбора оператора в Петербурге, стоимость контракта на 10 лет — 131 млрд рублей. Главным претендентом является НЭО — совместное предприятие Петербурга, Ленобласти, ВТБ и Интер РАО. Подробнее о том, что стоит за антимонопольной схваткой участников, — читайте в материале «Фонтанки».