Жалоба на конкурс по выбору петербургского мусорного оператора признана необоснованной

Комиссия ФАС признала необоснованной жалобу на условия конкурса по выбору регионального оператора Петербурга по обращению с отходами.



Об итогах заседания «Фонтанке» 11 августа сообщил главный претендент на этот статус — Невский экологический оператор. «Мы удовлетворены этим решением, которое позволяет проводить конкурс дальше. Главное в данном случае — не затягивать проведение так называемой мусорной реформы», — заявили в пресс-службе.

Жалобу подала компания ЛОЭК, чьим учредителем является Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области, которая выполняет функции регоператора в 47-м регионе.