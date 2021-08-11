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Жалоба на конкурс по выбору петербургского мусорного оператора признана необоснованной

Комиссия ФАС признала необоснованной жалобу на условия конкурса по выбору регионального оператора Петербурга по обращению с отходами.

Об итогах заседания «Фонтанке» 11 августа сообщил главный претендент на этот статус — Невский экологический оператор. «Мы удовлетворены этим решением, которое позволяет проводить конкурс дальше. Главное в данном случае — не затягивать проведение так называемой мусорной реформы», — заявили в пресс-службе.

Жалобу подала компания ЛОЭК, чьим учредителем является Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области, которая выполняет функции регоператора в 47-м регионе.

Сам конкурс объявлен для выбора оператора в Петербурге, стоимость контракта на 10 лет — 131 млрд рублей. Главным претендентом является НЭО — совместное предприятие Петербурга, Ленобласти, ВТБ и Интер РАО. Подробнее о том, что стоит за антимонопольной схваткой участников, — читайте в материале «Фонтанки».

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