Фотографии в редакцию «Фонтанки» прислали читатели. На некоторых чётко видно, откуда «ноги растут»: источник где-то на земле. «Это точно ольгинская ТЭЦ, с ЗСД отчетливо видно. Парят градирни ТЭЦ (устройства для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха. — Прим. ред.), а почему, этого не знаю», — считает читатель Владимир.
«Фонтанке» в пресс-службе ТЭЦ заявили, что облако на фотографиях не имеет отношения к работе станции.
5 августа примерно там же наблюдали похожее явление. Многие горожане предполагали, что причиной могли стать работы на ТЭЦ. Однако энергетики отрицали свою причастность.