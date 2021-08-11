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Загадочное облако снова посетило Петербург, теперь с «ногами»

Новое таинственное облако поднялось утром 11 августа на северо-западе Петербурга.

Фотографии в редакцию «Фонтанки» прислали читатели. На некоторых чётко видно, откуда «ноги растут»: источник где-то на земле. «Это точно ольгинская ТЭЦ, с ЗСД отчетливо видно. Парят градирни ТЭЦ (устройства для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха. — Прим. ред.), а почему, этого не знаю», — считает читатель Владимир.

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«Фонтанке» в пресс-службе ТЭЦ заявили, что облако на фотографиях не имеет отношения к работе станции.

5 августа примерно там же наблюдали похожее явление. Многие горожане предполагали, что причиной могли стать работы на ТЭЦ. Однако энергетики отрицали свою причастность.

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Комментарии (2)

DEMOMON
"«Фонтанке» в пресс-службе ТЭЦ заявили, что облако на фотографиях не имеет отношения к работе станции."
Нормально ваще. Руководство не знает, что у них на ТЭЦ происходит.
Как так то?!
hal9000
Это Зефирный человек..из Охотников за привидениями
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