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Странное облако встало над Петербургом. Горожане в недоумении, энергетики уверяют, что они ни при чём

В Петербурге и Ленобласти заметили необычное облачное образование

Загадочное облако привлекло внимание сотен тысяч жителей Петербурга и Ленобласти утром 5 августа.

В районе 9 часов к западу от города возникло высокое облако сложной формы — практически одно на всё небо (на тот момент небосвод был ясным). Наблюдали его и из Приморского района, и из Московского, и с Юго-Запада, и из центра, и даже из Соснового Бора. Облако постепенно меняло форму, напоминая то гриб, то джинна из бутылки, то червя, то кобру. Множество фотографий горожане опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Подписчики предположили, что облако могло образоваться в результате работ на ТЭЦ, где спустили пар. Энергетики свою причастность к воздушному шоу не подтвердили. В ТГК-1 «Фонтанке» сообщили, что в районе Лахты и той части города объектов предприятия нет.

В Ольгино находится тепловая электроподстанция «Интер РАО». В пресс-службе Северо-Западной ТЭЦ «Фонтанку» также заверили, что облака не производили.

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Комментарии (12)

266190405
Над ЛАЭС сегодня такое же висело утром.
3466333
Я сегодня утром видел. Красиво.
snowsiba
это натовское облако
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