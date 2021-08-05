В районе 9 часов к западу от города возникло высокое облако сложной формы — практически одно на всё небо (на тот момент небосвод был ясным). Наблюдали его и из Приморского района, и из Московского, и с Юго-Запада, и из центра, и даже из Соснового Бора. Облако постепенно меняло форму, напоминая то гриб, то джинна из бутылки, то червя, то кобру. Множество фотографий горожане опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Подписчики предположили, что облако могло образоваться в результате работ на ТЭЦ, где спустили пар. Энергетики свою причастность к воздушному шоу не подтвердили. В ТГК-1 «Фонтанке» сообщили, что в районе Лахты и той части города объектов предприятия нет.
В Ольгино находится тепловая электроподстанция «Интер РАО». В пресс-службе Северо-Западной ТЭЦ «Фонтанку» также заверили, что облака не производили.