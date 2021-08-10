«Знаю только одного Пригожина — Иосифа». Булановой показали красную карточку на выборах в петербургский парламент

автор фото Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Певице Татьяне Булановой друзья из партии «Родина» предложили поучаствовать в выборах. Первые же шаги начинающего политика обернулись разочарованием. Кандидату пришлось обращаться к главе ЦИКа Элле Памфиловой и просить о помощи в борьбе с административным ресурсом — она жаловалась на то, что её коллегам по партии не дают размещать агитацию. Самой певице, впрочем, помешали не только абстрактные чиновники, а то ли собственные фанаты, то ли неопытные сборщики партии «Родина».

На заседание рабочей группы избирательной комиссии №17 Калининского района собирались приехать представители Центризбиркома, но не приехали — задержались на рассмотрении жалобы на отказ в регистрации яблочника Бориса Вишневского.



Накануне представителей ЦИКа в Петербург отправила Элла Памфилова. Так она отреагировала на обращение Татьяны Булановой, которая пожаловалась, что петербургские чиновники препятствуют размещению на городских билбордах агитации партии «Родина». Впрочем, если бы представители ЦИКа оказались на заседании, им бы было некуда сесть: вместе с Булановой и её коллегами по партии в администрацию района, где расположен избирком, пришло полтора десятка журналистов, в том числе из медиа, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. Он публично поддержал «Родину» на выборах, считается, что работающие с ним технологи занимаются избирательной кампанией кандидатов.

Громкого скандала, тем не менее, не случилось. Секретарь избиркома Татьяна Демидова зачитала документы о проверке сданных Булановой подписей для регистрации на выборах в Законодательное собрание по 7-му округу. Из более тысячи проверенных в 234-х нашлись ошибки, в том числе двое человек оказались умершими, ещё несколько автографов оставили жители других районов города, подписи части избирателей почерковеды и вовсе не смогли разобрать.



«Это очень безобразная работа сборщиков подписей», — добавила секретарь избиркома.

Глава петербургского отделения «Родины» Андрей Петров в беседе с журналистами уже после заседания рабочей группы попробовал объяснить, как так получилось, что почти пятая часть подписей избирателей оказалась забракована.

«Татьяна баллотируется ещё и в Государственную думу по 212 округу и по федеральному списку партии. Бесконечное количество людей все шли и шли, чтобы оставить свою подпись. Вполне возможно, что один-два человека из сотни тысяч могли оказаться прописанными в других районах. Но они все знают Татьяну Ивановну. Каждый из них хотел помочь ей поучаствовать в жизни города, но у кого-то из чиновников, видимо, другое мнение»,— заявил он.

Сама Буланова тоже уверена, что среди сданных ею документов поддельных быть не могло:

«Меня знают сотни тысяч людей, вряд ли кому-то нужно было поддельные подписи делать. Я могла бы уехать сотни раз в Москву, мотаюсь постоянно между городами, но я осталась здесь, потому что люблю Петербург и хотела бы принести пользу своему городу. Обидно, что палки в колёса вставляют. Не ожидала, что в политике такие интриги. В шоу бизнесе как-то полегче»,— сказала певица.



автор фото Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







После заседания «Фонтанка» попросила её рассказать о том, зачем она решила сменить привычное амплуа артистки.

— Что вас сподвигло пойти в политику?

— Не сказать, что я мечтала. Есть какие-то моменты, которые мне бы хотелось облегчить и упростить. Например, малый и средний бизнес. Мой молодой человек (вы его не знаете, нет смысла говорить, кто это) занимается малым и средним бизнесом. Глядя на него, я вижу, что это не так просто.

—А чем он конкретно занимается?

—У него продовольственный магазин.

—И какие именно у него сложности?

—Сложности в получении субсидий, бюрократия. Или вот такой пример: банки готовы предоставлять кредит, но для этого нужны банковские гарантии. А банковские гарантии — это если у тебя что-то не получится, то ты банкрот и бомж. Кто в такое будет вписываться?

—Банки же не могут всем подряд выдавать кредиты. У них тоже должно быть какое-то обеспечение.

—Ну как-то надо найти выход.

—У вас есть конкретный план решения этой проблемы?

—Есть. Вот у «Родины» есть программа, там есть ответ. Кстати, у них мне ещё понравилось их предложение насчёт пенсионного фонда. Я работаю, плачу налоги и не понимаю, как дальше будет. Во сколько у нас на пенсию выходят? 65? 60? Вот мне исполнится столько, я пойду обивать пороги и стоять в очередях? А по идее во многих странах сделано так, что отчисления идут на твой счёт в банк, и по достижению возраста ты имеешь право этим счётом пользоваться. Если человек умирает, то им будут пользоваться его дети.



—Вы следили до этого за политикой?

—Никогда. Ну какие-то есть моменты, которые я знаю, но политические программы я не смотрю.

—На президентских выборах за кого голосовали?

—Это тайна. Но мой кандидат прошёл.

—Вы обратились к Элле Памфиловой с возмущением происходящим на выборах в Петербурге. Для вас увиденное было неожиданностью?

—Я не ожидала, что я серьезный соперник и конкурент для кого-то. Но приятно было. Я прямо выросла в собственных глазах.

—Партию «Родина» на выборах поддерживает бизнесмен Евгений Пригожин. Как к нему относитесь?

—Я с ним не знакома, но наверное он замечательный человек. Я знаю только одного Пригожина — Иосифа.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»