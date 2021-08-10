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Горизбирком отменил отказ в регистрации Вишневского на выборах в ЗакС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 10 августа отменила решение нижестоящего территориального избиркома № 30 об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Заксобрания замглавы фракции «Яблоко» в действующем созыве парламента Бориса Вишневского.

Трансляция заседания велась в паблике комиссии «ВКонтакте».

Как пояснил член Горизбиркома Виктор Воробьев, в своем отказе ТИК сослался на то, что решение съезда партии о выдвижении Вишневского было предоставлено ненадлежащим образом: в документе содержалась фраза «число зарегистрированных кандидатов» вместо «число зарегистрированных делегатов», что было исправлено. А также в ТИКе посчитали неправильно оформленным решение политкомитета партии о согласовании кандидатуры.

В Горизбиркоме пришли к выводу, что закон не устанавливает требования к форме документа о согласовании кандидатуры политкомитетом, и отменили решение ТИК. Теперь территориальная комиссия должна в течение пяти дней повторно рассмотреть вопрос о регистрации Вишневского.

По предварительной информации, ТИК рассмотрит этот вопрос до конца текущего дня.

Напомним, Борис Вишневский баллотируется в Заксобрание по одномандатному округу № 2.

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Комментарии (4)

AndrewBarsik
Хорошо, что в России часто вспоминают о Нюрнбергском трибунале. Совершая преступления против страны и народы, хотя бы некоторые вспоминают и задумываются о будущем. Возможно полезно было бы почаще показывать казни нацистских преступников, которые "просто выполняли приказ". Многих бы отрезвило.
houspi
Ещё не вечер. ТИК покажет всем где раки зимуют.
Chikin
Отметил в смысле -отпраздновал?
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