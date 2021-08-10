Горизбирком отменил отказ в регистрации Вишневского на выборах в ЗакС

Трансляция заседания велась в паблике комиссии «ВКонтакте».
Как пояснил член Горизбиркома Виктор Воробьев, в своем отказе ТИК сослался на то, что решение съезда партии о выдвижении Вишневского было предоставлено ненадлежащим образом: в документе содержалась фраза «число зарегистрированных кандидатов» вместо «число зарегистрированных делегатов», что было исправлено. А также в ТИКе посчитали неправильно оформленным решение политкомитета партии о согласовании кандидатуры.
В Горизбиркоме пришли к выводу, что закон не устанавливает требования к форме документа о согласовании кандидатуры политкомитетом, и отменили решение ТИК. Теперь территориальная комиссия должна в течение пяти дней повторно рассмотреть вопрос о регистрации Вишневского.
По предварительной информации, ТИК рассмотрит этот вопрос до конца текущего дня.
Напомним, Борис Вишневский баллотируется в Заксобрание по одномандатному округу № 2.