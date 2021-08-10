Горизбирком отменил отказ в регистрации Вишневского на выборах в ЗакС

Трансляция заседания велась в паблике комиссии «ВКонтакте».



Как пояснил член Горизбиркома Виктор Воробьев, в своем отказе ТИК сослался на то, что решение съезда партии о выдвижении Вишневского было предоставлено ненадлежащим образом: в документе содержалась фраза «число зарегистрированных кандидатов» вместо «число зарегистрированных делегатов», что было исправлено. А также в ТИКе посчитали неправильно оформленным решение политкомитета партии о согласовании кандидатуры.

В Горизбиркоме пришли к выводу, что закон не устанавливает требования к форме документа о согласовании кандидатуры политкомитетом, и отменили решение ТИК. Теперь территориальная комиссия должна в течение пяти дней повторно рассмотреть вопрос о регистрации Вишневского.