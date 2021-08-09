Памфилова ответила на обращение Татьяны Булановой. В Петербург едет делегация из ЦИК

«Что касается этого видеообращения. Уважаемая Татьяна, надеюсь, что все ваши поклонники еще много лет будут с удовольствием слушать ваши прекрасные песни, ваш прекрасный голос. Тем не менее, раз вы идете, решили пойти на выборы и обратились в Центральную избирательную комиссию, хочу предварительно сказать вот о чем. Я согласна с вами, с вашей озабоченностью по поводу того, что происходит в Санкт-Петербурге во время избирательного процесса. Но не могу никак согласиться с тем, что это все проходит за спиной губернатора и он об этом не знает. Это не так», — сказала глава Центральной комиссии.

Памфилова также припомнила городской комиссии «позорные выборы» 2019 года, отказ членов Горизбиркома самораспуститься, смену нескольких председателей и констатировала, что «воз и ныне там».

«И сейчас, когда губернатор фактически взял на себя ответственность за предстоящие выборы, он прекрасно знает, что происходит. Это не значит, что мы самоустраняемся. Ни в коем случае. Исходя из своей компетенции, исходя из своих обязанностей, мы, естественно, будем принимать необходимые шаги и реагировать на те обращения, которые к нам будут приходить <...> Мы даем еще один шанс городской избирательной комиссии по крайней мере в оставшееся до выборов период навести порядок там, где еще можно навести порядок, исправить ошибки и достойно провести кампанию», — добавила она.

Буланова баллотируется от партии «Родина» по 212-му округу в Госдуму и в Заксобрание города — в Калининском районе. Она ранее записала видеообращение к Памфиловой, в котором заявила, что чиновники запрещают ее коллегам распространять политическую агитацию. В ответ шоумен и певец Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором усомнился, что попытки певицы повлиять на ситуацию имеют смысл.